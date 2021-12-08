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Росимущество перенесло продажу госпакета "Роснефти-Артаг" в Северной Осетии

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Федеральное агентство по управлению государственным имуществом планирует в третьем квартале 2022 года выставить на продажу госпакет АО "НК "Роснефть" - Артаг" (Северная Осетия-Алания), сообщается в материалах Росимущества.

Ранее сообщалось, что ведомство планировало продать этот госпакет в четвертом квартале 2021 года.

Росимуществу принадлежат 9,429 тыс. акций (11,9% уставного капитала). Сумма, за которую предполагается продать пакет, не уточняется.

Согласно отчету компании за 2020 год, уставный капитал "Роснефти-Артаг" составляет 79,549 тыс. рублей, он разделен на 59,737 тыс. обыкновенных и 19,812 тыс. привилегированных акций номиналом 1 рубль каждая. ООО "РН-Региональные продажи" (структура "Роснефти") принадлежат 30,115 тыс. обыкновенных акций (50,4% обыкновенных акций, 37,9% уставного капитала), АО "Роснефтегаз" - 17,435 тыс. обыкновенных и 5,556 тыс. привилегированных. У Росимущества 2,981 тыс. обыкновенных и 6,448 тыс. привилегированных, у физических лиц - 8,906 тыс. обыкновенных и 7,808 тыс. привилегированных.

Чистый убыток компании в 2020 году составил 18,6 млн рублей против 39,6 млн рублей прибыли годом ранее. Выручка снизилась на 26%, до 1,6 млрд рублей, в том числе от реализации нефтепродуктов оптом - в 1,4 раза, до 418,15 млн рублей, в розницу - на 20%, до 1,17 млрд рублей.

На сайте "Роснефти" сообщается, что "Роснефть" - Артаг" работает на рынке с 1999 года, осуществляет реализацию моторного топлива в розницу через собственную сеть АЗК и мелкооптовым потребителям с нефтебазы, расположенной во Владикавказе.

Роснефтегаз Роснефть Северная Осетия Росимущество

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