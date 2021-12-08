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ФАС подготовила приказ об индексации грузовых ж/д тарифов в 2022 г. на 6,8%

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба РФ подготовила проект приказа об индексации грузовых железнодорожных тарифов в 2022 году на 6,8%: документ размещен на портале готовящихся нормативных правовых актов.

Согласно пояснительной записке, в рамках решения предусматривается базовая индексация на 5,8% по принципу "инфляция минус" и дополнительное увеличение на 1 процентный пункт целевой надбавки на финансирование капитального ремонта инфраструктуры (сейчас - 2%).

Кроме того, до конца 2025 г. планируется продлить 1,5%-ную наценку для компенсации расходов, связанных с корректировкой налогового законодательства, действие которой прекращалось 31 декабря 2021 г.

Также с 1 января 2022 г. предполагается принять ряд точечных тарифных решений, в частности, - дополнительно на 4,75% увеличить ставки на перевозки контейнеров (за исключением термических) и заменить на 5%-ную надбавку 10,5%-ную скидку на транспортировку антрацита.

Помимо этого, предполагается отменить льготные тарифные схемы на порожний пробег полувагонов с улучшенными техническими характеристиками (модели "12-9761-02", "12-9833-01", "12-9853", "12-9869", "12-196-01", "12-196-02", "12-2143") и хопперов-минераловозов модели "19-9835-01".

"Принятие проекта приказа позволит обеспечить сбалансированность финансового плана и инвестиционной программы ОАО "Российские железные дороги" на 2022-2024 гг.", - говорится в пояснительной записке.

Там также уточняется, что подготовленный проект предполагает "базовую" индексацию тарифов на 2023-2025 гг. в соответствии с распоряжением правительства РФ - "в 2023 г. на 4,5%, в 2024-2025 гг. - на 4%" и увеличение надбавки на капремонт пути в 2023 г. до 5% (+2 п.п.) и до 7% на 2024 г. (еще +2 п.п.).

ФАС

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