Фондовые рынки Европы закрылись в минусе после роста накануне

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Фондовые рынки стран Западной Европы завершили торги в среду отрицательной динамикой. Европейские биржевые индексы демонстрировали положительную динамику в ходе двух первых сессий этой недели, a Stoxx 600 во вторник вырос максимальными темпами в этом году.

Инвесторы по-прежнему оценивают риски распространения нового штамма COVID-19 "омикрон" и внимательно следят за заявлениями ученых и медицинских специалистов. Для штамма "омикрон" характерны более мягкие симптомы, чем для других ранее выявленных штаммов, однако он распространяется быстрее и в будущем может больше мутировать, заявил во вторник глава американской Pfizer Альберт Бурла.

В то же время ученые из Южной Африки после проведения предварительного исследования сообщили, что "омикрон" значительно сокращает уровень антител, вырабатываемый после прививки от COVID-19 производства Pfizer и BioNTech. Но результаты исследования также показали, что уровень защиты от "омикрона" у тех, кто переболел коронавирусом и сделал прививку, с большей вероятностью будет выше. После этого заявления Pfizer и BioNTech опубликовали предварительные результаты лабораторных исследований в отношении эффективности вакцины компаний против нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон". Исследования показали, что три дозы вакцины обеспечивают уровень защиты от "омикрона", аналогичный двум дозам против обычного вируса CОVID-19.

"Данные показывают, что третья доза BNT162b2 увеличивает нейтрализующие антитела в 25 раз по сравнению с двумя дозами", - говорится в докладе Pfizer и BioNTech.

Акции BioNTech подешевели на 1% по итогам торгов.

Случаи заражения новым штаммом выявлены уже в 50 странах против 35 на конец предыдущей недели, сообщил центр по контролю и профилактике заболеваний США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,6% и составил 477,36 пункта.

Французский индекс САС 40 и германский DAX потеряли по 0,6% каждый, британский FTSE 100 опустился на 0,01%. Испанский IBEX и итальянский FTSE MIB упали на 0,9% и 1,2% соответственно.

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