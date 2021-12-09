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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Рынок акций РФ на этой неделе может подрасти в рамках коррекции

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на текущей укороченной торговой неделе может подрасти в рамках коррекции после продолжительного падения, однако общий тренд останется нисходящим из-за дешевеющей нефти, ожиданий роста ставки ФРС США и отсутствия прогресса в отношениях Россия-США. Для индекса ММВБ коридор колебаний может составить 2000-2100 пунктов, для индекса РТС - 1050-1150 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Выступления руководителей Федрезерва в последние несколько дней усилили ожидания подъема процентных ставок уже на мартовском заседании регулятора (14-15 марта). По словам главы ФРС Джанет Йеллен, если ситуация с занятостью и инфляцией будет и дальше развиваться в соответствии с ожиданиями, будет необходима дальнейшая корректировка ставки по федеральным фондам. Оценка вероятности повышения ставки ФРС в марте, согласно фьючерсам, взлетела до 80%.

Рынок акций РФ завершил прошлую неделю снижением пятый раз подряд на фоне сохраняющихся распродаж инвесторами, разочарованными в своих ожиданиях скорого улучшения отношений между Россией и США; индексы ММВБ и РТС на фоне просевшей нефти обновили минимумы с конца ноября - начала декабря.

В период с 27 февраля по 3 марта индекс ММВБ просел на 1,7% - до 2056,89 пункта, индекс РТС потерял 1,8% и достиг 1108,26 пункта, доллар после завершения налоговых платежей подрос за неделю на 0,02 рубля, а нефть Brent просела на 0,8% или $0,47 (майский фьючерс).

Неделя началась с отката индекса ММВБ ниже 2060 пунктов из-за укрепления рубля на фоне подросшей нефти и спроса на рублевую ликвидность в период налоговых платежей, что привело к распродажам по всему спектру blue chips. Лидерами отката выступили акции "Россетей" (-4% и -6% "префы") и ее "дочки" - "ФСК ЕЭС" (-9%) - из-за разочарований уровнем планируемых дивидендов за 2016 год (25% от чистой прибыли, а не 50%), также упали акции "РусГидро" (-7%), а лучше рынка выглядели ранее перепроданные акции "Магнита" (+4%).

Мировые рынки росли в ожидании выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе, в надежде на прояснение предвыборных обещаний и подробностей заявленной налоговой реформы. Нефть Brent поднялась к $56,5 за баррель.

Во вторник падение рынка акций продолжилось, инвесторы продолжили распродажи из-за слабых надежд на скорое потепление отношений между США и Россией, тогда как мировые рынки замерли в ожидании выступления Д.Трампа. Индекс ММВБ упал к 2035 пунктам на рекордных с декабря оборотах, индекс РТС пробил вниз 1100 пунктов. Ликвидные акции снизились в пределах 3% (утром падение по отдельным бумагам превышало 10%), но отскочили вверх на 2-4% бумаги энергетиков во главе с "Интер РАО" (+10%), сильно перепроданные ранее. Доллар подрос до 58,4 рубля после прохождения пика налоговых платежей, а нефть Brent просела ниже $56 за баррель, хотя ОПЕК сообщила, что договоренности по сокращению нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ в январе выполнены на 86%.

В среду, на первых весенних торгах, рынок акций отыграл потери предыдущего дня и закрепился в районе 2060 пунктов по индексу ММВБ и выше 1100 пунктов по РТС на фоне роста мировых площадок. Лидировали в росте недавние аутсайдеры (энергетики, металлурги, банки, "Аэрофлот" прибавили 3-8%), а просели бумаги "Газпрома" (-0,1%) на новостях, что концерн намерен сохранить размер дивидендов в 2017-2019 годах в рублевом выражении на уровне не ниже выплаченных в 2016 году (7,89 рубля на акцию за 2015 год).

Ожидаемое рынками выступление Д.Трампа содержало мало деталей будущей экономической и налоговой политики: президент США упомянул о дополнительных пошлинах на ввозимые в США товары, но не раскрыл подробностей реформ налогов и здравоохранения. Доллар подорожал на заявлениях представителей ФРС, повысивших ожидания подъема ставки уже в марте. Статистика Минэнерго США показала рост запасов нефти за неделю на 1,5 млн баррелей (до рекордных 520 млн баррелей), что оказало давление на нефть.

В четверг рынок акций РФ возобновил снижение вслед за нефтью и на фоне приостановки ралли мировых фондовых площадок, индексы РТС и ММВБ опустились ниже 1100 и 2050 пунктов соответственно. Лучше рынка выглядели перепроданные ранее бумаги "Татнефти" (+3%) и подросшие акции Сбербанка (+2%) на сильном годовом отчете кредитной организации (чистая прибыль по МСФО в 2016 году выросла в 2,4 раза, до 542 млрд рублей). Акции "Газпрома" (-2%) обновили минимум с февраля 2016 года.

Оценка вероятности роста ставки ФРС в марте выросла до 80% после выхода в США сильной статистики по рынку труда (число первичных заявок на пособие по безработице сократилось до 223 тыс. - минимума с 1973 года при прогнозах роста до 245 тыс.). Нефть Brent откатилась к $55 за баррель.

В пятницу рынок акций консолидировался при смешанной динамике цен blue chips на фоне локального укрепления рубля и ожиданий вечернего выступления главы ФРС Дж.Йеллен. Индекс ММВБ после провала утром к 2030 пунктам отскочил выше 2050 пунктов.

Подросли на 2-7% бумаги энергетических компаний и отскочили вверх акции "Газпрома" (+2,7%) на надеждах, что концерн все же выплатит не менее 25% от чистой прибыли за 2016 год, что будет выше анонсированного минимума 7,89 рубля на акцию. Доллар просел к рублю на новостях, что Минфин РФ в марте сократит объем покупки валюты на рынке из-за снижения нефтегазовых доходов. В период с 7 марта по 6 апреля Минфин выделит на покупку валюты 70,5 млрд рублей, то есть 3,2 млрд рублей в день, что в 2 раза ниже февральского эквивалента в 6,3 млрд рублей.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка смотрелись акции "Челябинского цинкового завода" (-15%), Polymetal (-9%), "МРСК Юга" (-9%); лучше рынка выглядели акции "Башнефти" (+6%), "Россетей" (+5%), "РусГидро" (+5%).

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