Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 1,1%, лидирует Сбербанк

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте утренней сессии корректируется вверх на фоне благоприятной внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (Brent превысила $76 за баррель) и в ожидании встречи России и НАТО; индекс МосБиржи за минуту торгов вырос на 1,1%, при этом в лидерах подъема выступили перепроданные накануне акции Сбербанка.

К 7:01 МСК индекс МосБиржи составил 3815,04 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" выросли в пределах 2,1%.

Доллар стоит 73,57 рубля (-0,02 рубля).

Подорожали акции Сбербанка (+2,1% и +1,6% "префы"), расписки TCS Group (+1,8%), бумаги ВТБ (+1,4%), "Роснефти" (+1,4%), "Магнита" (+1,4%), "Мосбиржи" (+1,3%), "Газпрома" (+1,3%), АФК "Система" (+1,2%), "Северстали" (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+1%), "НОВАТЭКа" (+1%), "Аэрофлота" (+0,9%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "Татнефти" (+0,8%), "МТС" (+0,8%), "НЛМК" (+0,5%), "ММК" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%).

Подешевели акции UC Rusal (-0,4%).

Накануне вечером американские журналисты сообщили, что президент Джо Байден рассчитывает к 10 декабря сообщить о дальнейших контактах с Россией. "Мы надеемся, что к пятнице сможем объявить о том, что у нас будут встречи на высоком уровне", - приводят СМИ слова Байдена. В этих встречах также примут участие некоторые страны НАТО.

В США в среду индексы акций выросли на 0,1-0,6%, завершив подъемом третью сессию подряд. Поддержку рынку оказали сообщения, сигнализирующие о том, что новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон" может не вызвать такого негативного эффекта на экономику, как это представлялось ранее, пишет MarketWatch.

Опубликованные предварительные результаты лабораторных исследований Pfizer и BioNTech в отношении эффективности вакцины против "омикрона" показали, что три дозы обеспечивают уровень защиты от нового штамма, аналогичный двум дозам против обычного вируса CОVID-19.

"Данные показывают, что третья доза BNT162b2 увеличивает нейтрализующие антитела в 25 раз по сравнению с двумя дозами", - говорится в докладе Pfizer и BioNTech. Он был опубликован после того, как ученые из Южной Африки сообщили, что существующая вакцина этих двух компаний вырабатывает лишь малую часть антител, способную бороться с "омикроном".

В пятницу министерство труда США опубликует данные о динамике потребительских цен в ноябре. Ускорение инфляции усилит ожидания ужесточения монетарной политики Федрезерва.

Количество открытых вакансий в США в октябре увеличилось на 431 тыс., до 11,033 млн по сравнению с пересмотренными в сентябре 10,602 млн, показали данные бюро трудовой статистики. Показатель превзошел ожидания аналитиков, предполагавших, что количество открытых вакансий в позапрошлом месяце составит 10,339 млн, сообщает Trading Economics.

В четверг в Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 1%, гонконгский Hang Seng растет на 1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 торгуется на уровне среды).

На нефтяном рынке цены утром в четверг также растут благодаря ослаблению опасений относительно негативного влияния штамма "омикрон" на мировую экономику.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $76,27 за баррель (+0,6% и +0,5% в среду), январская цена WTI - $72,91 за баррель (+0,8% и +0,4% накануне).