Baring Vostok вложил $13 млн в российскую Mindbox

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Инвестиционный фонд Baring Vostok вложил $13 млн в российскую платформу автоматизации маркетинга Mindbox, говорится в совместном пресс-релизе фонда и компании.

Эти деньги Mindbox планирует направить на запуск и развитие продуктов, а также M&A.

По итогам сделки Baring Vostok стал миноритарным акционером компании, а сотрудникам Mindbox выделен новый опционный пул в размере 8%.

Клиентами Mindbox являются более 500 компаний из ритейла, e-commerce и других секторов.

Основатели Mindbox - Иван Боровиков и Александр Горник, также инвестором компании является OKS Group, дружественная японской рекламной группе Dentsu. По словам Боровикова, которые приведены в релизе, OKS Group и другие партнеры сохранили участие в компании.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Майндбокс" в 2020 году выросла с 431,3 млн до 616,1 млн рублей, чистая прибыль составила 34,5 млн рублей.