"Соллерс Авто" выкупит в рамках buyback 5% акций по 240,5 руб. за бумагу

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Соллерс Авто" на заседании 8 декабря согласовал выкуп 1,713 млн акций группы (5% общего объема - ИФ) по 240,5 руб. за штуку, сообщила компания.

Заявления акционеров о продаже акций принимаются с 1 января по 31 января 2022 года включительно.

Как сообщалось, стоимость акций "Соллерс Авто" на МосБирже на момент закрытия торгов 7 декабря составила 212 руб. за бумагу. После объявления компании о планах рассмотреть вопрос о buyback на заседании совета директоров котировка на торгах 8 декабря достигала максимума в 239,5 руб., к закрытию торгов была на уровне 219,5 руб. На новостях о выкупе бумаг с премией к рынку бумаги "Соллерс Авто" раллируют в четверг. К 16:23 по Москве акции "Соллерс Авто" на МосБирже выросли до 231 руб. (+5,2%) - максимум с середины ноября; объем торгов составил 15,556 млн руб.

Уставный капитал ПАО "Соллерс Авто" разделен на 34,27 млн обыкновенных акций номиналом 12,5 руб. за штуку.

ПАО "Соллерс Авто" на 73% принадлежит ООО "Соллерс Груп" (ранее - ООО "Эрфикс"), единоличным владельцем которого является Вадим Швецов, еще 0,046% долей - в прямом владении у Швецова. В числе миноритарных акционеров "Соллерса" - гендиректор ПАО Николай Соболев (владеет 0,43% акций). Остальные акции находятся в свободном обращении, включены во второй котировальный список Московской биржи.

Как сообщалось, группа "Соллерс Авто" объявляла buyback осенью прошлого года. Совет директоров компании на заседании 23 октября 2020 г. утвердил программу обратного выкупа 5% размещенных акций (1,713 млн шт.) по 267 руб. за шт. После объявления buyback акции компании в тот же день упали на МосБирже на 8,5%. По данным сайта биржи, цена одной акции компании на момент открытия торгов 23 октября 2020 г., до объявления планов выкупа, составляла 286 руб. за штуку. Цена одной акции на момент закрытия торгов 15 января 2021 г. составила 265 руб. за штуку.

По данным АЕБ, за 11 месяцев 2021 г. группа "Соллерс Авто" реализовала в РФ 46,684 тыс. автомобилей (+13,7% г/г). Доля рынка автопроизводителя за этот период выросла на 0,1 п.п. и составила 3,2%. Продажи "УАЗа" в РФ в январе-ноябре составили 28,945 тыс. шт. (-1,5%), легкого коммерческого грузовика Ford Transit - 17,739 тыс. шт. (+51,9%).