Путин поручит разработать рекомендации для банков по кредитам для НКО

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин согласился поручить правительству совместно с Центробанком разработать рекомендации взаимодействия кредитных организаций и некоммерческих организаций (НКО), в частности, по вопросам предоставления им кредитов.

"По поводу поручения Центральному банку и правительству разработать рекомендации для банков, конечно, это можно сделать. Надо, чтобы они внимательно посмотрели и разобрались с этими отказами (в предоставлении кредитов НКО - ИФ)", - сказал Путин на заседании Совета по правам человека, реагируя на соответствующую просьбу правозащитников.

При этом он отметил, что "есть отказы и малым и средним предприятиям и количество отказов в отношении заявок на кредиты со стороны общественных организаций чуть выше, чем для малых предприятий, но сопоставимы".

"Хотя, если такая разница существует, здесь нужно поразбираться, здесь я согласен", - сказал Путин.