В "Т Плюс" задумались об IPO

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Т Плюс" рассматривает возможность проведения IPO, рассказал журналистам гендиректор компании Андрей Вагнер.

"Мы думаем об этом. Все эти качественные изменения, о которых мы говорим, ESG-повестка, цифровизация, качественное изменение совета директоров... Я не говорю, что мы прямо завтра. Точно на эту тему думаем, точно собираемся. Сейчас определяем для себя время", - сказал Вагнер.

Он отметил, что окончательного решения пока нет, но оно будет правильным. "Скажу личную позицию, как менеджер: мы для этого уже много сделали и сделаем в ближайшие годы. Это будет нормальным завершающим результатом", - заявил он.

Ранее акции компании уже торговались на Московской бирже с 2007 года. Но в 2016 году компания провела делистинг.

Вагнер отметил, что "Т Плюс" ожидает пик инвестиций в 2022-2023 годах на уровне 45 млрд руб., дальше эта сумма будет снижаться.

"Если три года назад я говорил, что мы всегда шли на уровне 16 млрд руб., то потом мы поднимались до 19 млрд руб., 2021 г. мы заканчиваем порядка 32-33 млрд руб. На следующий год будет порядка 45 млрд руб.", - отметил он.

Рост инвестиций Вагнер объяснил расходами на модернизацию ТЭС в рамках ДПМ-2, модернизацию тепловых сетей, цифровизацию.

Как подчеркнул топ-менеджер, пиковые инвестиции в 2022-2023 годах позволят сохранить финансовые показатели компании в 2024-2025 годах (после завершения выплат по программе ДПМ-1).

По его словам, скорректированная стратегия ПАО "Т Плюс" не предполагает большого объема M&A, рост компании планируется за счет повышения эффективности. "Разговор идет об объеме нашего бизнеса. Повышение показателей - за счет эффективности", - сказал Вагнер.

"У нас в старой стратегии предполагался экономический провал в районе 2024-2025 гг. после окончания выплат по ДПМ-1. Это существенная составляющая в EBITDA", - напомнил топ-менеджер. Но, по его словам, у компании есть набор эффективных проектов, которые позволят сгладить этот провал. За счет этого EBITDA ожидается не уровне не ниже, чем сейчас (в районе 57 млрд руб.).

"Стратегия ровно под это пересчитывается", - подчеркнул Вагнер.

При этом он отметил, что у компании существенно вырастет долговая нагрузка. "Мы поднимемся до уровня 160 млрд руб. Сегодня 110-120 млрд руб. Это инвестпрограмма в разных смыслах. Мы ковенанты не нарушим сильно, по долгу/EBITDA не уйдем больше 3. Пик придется на тот же 2024-2025 гг.", - сказал Вагнер.

Чистая прибыль ПАО "Т Плюс" по итогам 2021 г. может составить 18 млрд руб., поделился с журналистами прогнозом Вагнер.

EBITDA ожидается на уровне 57 млрд руб. Выручка "Т Плюс" в 2021 г. впервые окажется выше 400 млрд руб. -на уровне 400-405 млрд руб., сказал Вагнер. Цель по EBITDA на 2022 г. также 57 млрд руб., заявил он.

Чистая прибыль ПАО "Т Плюс" по МСФО в 2020 г. выросла в 1,8 раза по сравнению с 2019 г., до 20,44 млрд руб. EBITDA снизилась на 1,75%, до 59,2 млрд руб. Выручка в 2020 г. практически не изменилась и составила 383,3 млрд руб.

"Т Плюс" в рамках скорректированной стратегии будет иметь возможность выплачивать дивиденды на сумму 6-8 млрд руб. в год, сказал Вагнер.

Говоря об итоговых дивидендах за 2021 г., Вагнер сказал, что окончательного решения пока нет, но ориентир - уровни прошлых лет.

В ноябре совет директоров "Т Плюс" рекомендовал направить на дивиденды по итогам девяти месяцев 2021 г. по 0,063 руб. на одну акцию, что оказалось на 30% ниже по сравнению с уровнем 2020 г.

Совет директоров дал такую рекомендацию с учетом обсуждаемого в настоящий момент общеотраслевого подхода, предполагающего нахождение оптимального баланса между выплатами дивидендов из чистой прибыли и объемом средств, направляемых на реализацию долгосрочных инвестпрограмм, говорилось в сообщении компании.

"Т Плюс" начала выплачивать дивиденды с 2019 г., после того как структура акционерного капитала компании сильно изменилась в 2018 г. Доля основного бенефициара "Т Плюс" Виктора Вексельберга (после того как он и подконтрольная ему "Ренова" были внесены в санкционный список Минфина США) снизилась с 57,1% до 39,59%. А право распоряжаться 17,04% акций "Т Плюс" получила Merol Trading Limited, которую "Ведомости" называли связанной с "дружественными "Ренове" (принадлежит Вексельбергу) израильскими инвесторами".

Дивидендная политика "Т Плюс" предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли по РСБУ.