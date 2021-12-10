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Рубль утром стабилен к доллару и евро в ожидании новых стимулов к движению

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в пятницу незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых триггеров к движению.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,65 - 73,73 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,715 руб./$1 (+3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 83,2625 руб./EUR1 (+2,25 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 2,67 коп. к уровню закрытия 9 декабря, до 78,01 рубля.

Доллар при этом оказался на 11,52 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 8,19 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения рубля к доллару и евро на старте торгов 10 декабря обусловлены ожиданиями новых стимулов к движению. В настоящее время на мировых рынках, в том числе на нефтяных площадках, не наблюдается ярко выраженной динамики. Инвесторы, прежде всего, находятся в ожидании статданных по инфляции в США, которые должны появиться в пятницу.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $74,38 за баррель, что на 0,05% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $70,96 за баррель, что на 0,03% выше цены на закрытие рынка 9 декабря.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 снижается на 0,58%, китайский CSI300 - на 0,62%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,12%.

Основные фондовые индексы США преимущественно завершили торги в четверг снижением. Помимо грядущих данных об инфляции, в центре внимания остается ситуация с распространением нового варианта коронавируса "омикрон".

Накануне американская Pfizer и немецкая BioNTech SE опубликовали предварительные результаты лабораторных исследований в отношении эффективности вакцины компаний против штамма "омикрон". Исследования показали, что три дозы вакцины обеспечивают уровень защиты от "омикрона", аналогичный двум дозам против обычного вируса CОVID-19.

Трейдеры в том числе оценивали свежие статистические данные по рынку труда США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 43 тыс. - до 184 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Неделей ранее число обращений составило 227 тыс., тогда как первоначально сообщалось о 222 тыс. Аналитики в среднем ожидали уменьшения до 215-220 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Кроме того, рынок ждет ноябрьских данных о динамике американских потребительских цен, которые будут обнародованы в пятницу. Аналитики прогнозируют ускорение темпов инфляции в Штатах до 6,8% с октябрьских 6,2%, которые уже являются максимальными за 30 лет.

Эксперты считают, что данные о существенном усилении инфляции повысят ожидания более быстрого сворачивания программы выкупа активов Федеральной резервной системой (ФРС), несмотря на риски, связанные со штаммом "омикрон".

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