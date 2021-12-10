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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением индекса МосБиржи на 0,1%

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу небольшим снижением blue chips, отыгрывая наметившееся ухудшение ситуации на мировых фондовых площадках на фоне возросших опасений негативного влияния нового штамма коронавирусной инфекции на мировую экономику, а также ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики мировыми Центробанками для борьбы с инфляцией; при этом индекс МосБиржи все еще остается выше отметки 3800 пунктов.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3809,27 пункта (-0,11%); котировки большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют смешанную динамику с небольшим преобладанием снижающихся в цене бумаг.

Подешевели расписки OZON (-1,1%), акции Сбербанка (-0,9%, "префы" теряют в цене 0,2%), ВТБ (-0,9%), "Яндекса" (-0,9%), "Русала" (-0,4%), "МТС" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Газпрома" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,2%), "НЛМК" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,1%).

Подорожали расписки TCS Group Holding (+1,3%), ценные бумаги "Магнита" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Северстали" (+0,5%), "Полюса" (+0,5%), "ММК" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), Polymetal (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%).

Доллар стоил 73,74 рубля (+0,06 рубля).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное снижение российских акций в начале торгов пятницы связано, прежде всего, с наметившимся ухудшением ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

Основные фондовые индексы США преимущественно завершили торги в четверг снижением. Инвесторы переключили внимание на ключевые данные об инфляции, которые будут опубликованы в пятницу. При этом в центре внимания остается ситуация с распространением нового варианта коронавируса "омикрон". Американская Pfizer и немецкая BioNTech SE опубликовали предварительные результаты лабораторных исследований в отношении эффективности вакцины компаний против штамма "омикрон". Исследования показали, что три дозы вакцины обеспечивают уровень защиты от "омикрона", аналогичный двум дозам против обычного вируса CОVID-19.

Рынок ждет ноябрьских данных о динамике американских потребительских цен, которые будут обнародованы в пятницу. Аналитики прогнозируют ускорение темпов инфляции в Штатах до 6,8% с октябрьских 6,2%, которые уже являются максимальными за 30 лет. Данные о существенном усилении инфляции повысят ожидания более быстрого сворачивания программы выкупа активов Федеральной резервной системой (ФРС), несмотря на риски, связанные со штаммом "омикрон".

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу утром также демонстрируют негативную динамику: японский Nikkei 225 теряет 0,58%, китайский CSI 300 снижается на 0,62%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,51%, южнокорейский Kospi - на 0,61%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 демонстрирует плавное повышение на 0,11% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о возможной стабилизации ситуации на фондовом рынке США в конце недели.

В свою очередь цены на нефть слегка снижаются в ходе утренних торгов 10 декабря. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $74,36 за баррель, что на 0,08% ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Московская биржа

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