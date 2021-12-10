"Транснефть" намерена платить дивиденды два раза в год

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Транснефть" подтвердил планы проведения дробления акций компании в 2022 году, сообщает эмитент.

В компании уверены, что "данная мера повысит удобство проведения операций с обращающимися на Московской бирже привилегированными акциями компании для розничных инвесторов".

При подготовке к дроблению планируется провести консультации с международными институциональными инвесторами и проработать вопросы, касающиеся правового регулирования дробления акций компании по законодательству ЕС.

"Совет директоров поддержал предложение по переходу на выплату дивидендов два раза в год, что позволит обеспечить более равномерное получение доходов акционерами. Перейти к выплате промежуточных дивидендов компания планирует, начиная с дивидендов за 6 месяцев 2022 года", - говорится в релизе ПАО.