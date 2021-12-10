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Акции Daimler упали на 16% после начала торгов бумагами его бывшего подразделения

Акции Daimler упали на 16% после начала торгов бумагами его бывшего подразделения
Фото: Marijan Murat/picture alliance via Getty Images

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Цена бумаг немецкого производителя автомобилей Daimler AG падает почти на 16% в пятницу после начала торгов акциями его бывшего подразделения Daimler Truck Holding AG, выпускающего грузовики.

Листинг Daimler Truck состоялся на Франкфуртской бирже по цене 28 евро за бумагу. К 12:08 по московскому времени акции подорожали на 5,6% до 29,58 евро. Цена бумаг Daimler снизилась к этому времени на 15,6% - до 72,7 евро.

Аналитики Berenberg написали, что рентабельность Daimler Truck может существенно вырасти после отделения от материнской компании и на фоне планов по переходу к производству грузовиков на электродвигателях.

Компания входит в число крупнейших в мире производителей грузовиков, в ней работают свыше 100 тыс. человек на 40 производственных площадках.

Daimler

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