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Глава SEC решил ужесточить требования к сделкам с участием SPAC

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер сказал, что намерен обеспечить равные условия для компаний, выходящих на открытый рынок через обычную процедуру первичного размещения акций (IPO), и для фирм, предпочитающих для этого слияние со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC).

Выход на биржу через слияние со SPAC резко набрал популярность в последнее время - только в 2021 году было создано свыше 580 таких компаний, а объем сделок с их участием превысил $155 млрд, согласно данным SPAC Research. Эта сумма примерно соответствует объему привычных IPO в особенно удачный год. При этом за предыдущие шесть лет на рынке появились лишь 420 компаний SPAC, а совокупный объем сделок с ними за эти годы составил порядка $125 млрд.

По мнению главы SEC, процедура выхода на рынок через SPAC не дает обычным инвесторам достаточной информации и защиты от конфликтов интересов и мошеннических операций.

"Я думаю, что инвесторы не получают равноценную защиту в случае традиционных IPO и SPAC", - сказал Генслер на мероприятии некоммерческой организации Healthy Markets Association в четверг. Он добавил, что поручил сотрудникам SEC подготовить предложения по преодолению этого разрыва с упором на новые требования о раскрытии информации, маркетинговые практики и повышение ответственности для организаторов сделок.

В частности, Генслер указал на то, что при слиянии со SPAC выходящие на биржу компании могут давать публичные прогнозы относительно будущей прибыли и выручки, что может создать дополнительный ажиотаж и повысить их стоимость. В случае IPO фирмы дают прогнозы только на стадии официальной подачи документов на размещение акций регуляторам.

"Важно, чтобы инвесторы получали нужную информацию в нужное время, без вводящей в заблуждение шумихи", - сказал глава SEC.

SEC США Гэри Генслер Healthy Markets Association

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