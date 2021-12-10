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"Уралкалий" купит бразильского дистрибьютора удобрений FertGrow

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - "Уралкалий" сообщил, что подписал соглашение о приобретении 100% акций холдинговой компании UPI Norte, акционера FertGrow S.A., ведущего дистрибьютора удобрений в Бразилии.

"Бразилия является одним из крупнейших потребителей минеральных удобрений, поэтому приобретение доли в FertGrow поможет существенно оптимизировать операционную деятельность "Уралкалия" в Латинской Америке", - отметил через пресс-службу гендиректор "Уралкалий Трейдинга" Александр Терлецкий.

Сумма сделки не раскрывается.

FertGrow Уралкалий Бразилия

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