"Уралкалий" купит бразильского дистрибьютора удобрений FertGrow
Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - "Уралкалий" сообщил, что подписал соглашение о приобретении 100% акций холдинговой компании UPI Norte, акционера FertGrow S.A., ведущего дистрибьютора удобрений в Бразилии.
"Бразилия является одним из крупнейших потребителей минеральных удобрений, поэтому приобретение доли в FertGrow поможет существенно оптимизировать операционную деятельность "Уралкалия" в Латинской Америке", - отметил через пресс-службу гендиректор "Уралкалий Трейдинга" Александр Терлецкий.
Сумма сделки не раскрывается.