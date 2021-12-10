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Акционеры "ФосАгро" одобрили выплату 234 руб. на акцию за III квартал

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры "ФосАгро" одобрили выплату дивидендов за III квартал в размере 234 рубля на акцию (78 рублей на GDR), сообщила компания.

Общая сумма выплат составит 30,3 млрд рублей, что почти в 1,5 раза превышает FCF компании за III квартал (20,7 млрд рублей).

Реестр для получения дивидендов закроется 20 декабря.

Согласно дивидендной политике, при соотношении чистого долга к EBITDA менее 1х "ФосАгро" выплачивает акционерам более 75% FCF, от 1 до 1,5х - 50-75% FCF, выше 1,5х - менее 50% FCF. Соотношение чистого долга к EBITDA компании на конец III квартала составило 0,83х.

По итогам I квартала "ФосАгро" выплачивала 105 рублей на акцию, всего - 13,6 млрд рублей (90% квартального FCF), по итогам II квартала - 156 рублей на акцию, всего - 20,2 млрд рублей (более 100% FCF).

Семья Гурьевых через траст и напрямую контролирует 48,5% акций "ФосАгро", ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко - 21%. В свободном обращении находится 30,5% акций.

ФосАгро

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