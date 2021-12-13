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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Рубль утром стабилен к доллару и евро в ожидании новых триггеров к движению

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в понедельник незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,31-73,44 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,3475 руб./$1 (-2,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 82,825 руб./EUR1 (+7 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,78 коп. к уровню закрытия 10 декабря, до 77,61 рубля.

Доллар при этом оказался на 25,84 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 29,08 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения рубля к доллару и евро на старте торгов 13 декабря обусловлены ожиданиями новых триггеров к движению. Прежде всего, инвесторы находятся в преддверии заседаний на неделе ключевых центробанков, в том числе российского, на котором ожидается рассмотрение вопроса об очередном повышении ключевой ставки.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $76,07 за баррель, что на 1,22% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $72,62 за баррель, что на 1,34% выше цены на закрытие рынка 10 декабря.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют положительную динамику: японский Nikkei 225 растет на 0,85%, китайский CSI300 - на 1,31%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 увеличивается на 0,36%.

Американские фондовые индексы завершили "в плюсе" торги в пятницу. По итогам всей прошедшей недели S&P 500 увеличился на 3,8%, Nasdaq - на 3,6%, Dow Jones - на 4%.

В пятницу были опубликованы свежие данные об инфляции, которые указали на самое быстрое повышение потребительских цен в стране с июня 1982 года. Однако инвесторы надеются, что темпы роста цен достигли или вплотную приблизились к пиковым значениям.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре взлетели на 6,8% относительно того же месяца прошлого года. Инфляция ускорилась по сравнению с 6,2% месяцем ранее и совпала с прогнозами аналитиков. Таким образом, показатель оставался выше целевой отметки Федеральной резервной системы (ФРС) в 2% уже девятый месяц подряд.

При этом инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) в текущем месяце остались на уровне 4,9%, на долгосрочную перспективу (5 лет) - на уровне 3%.

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