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"ЛУКОЙЛ" снизил темпы buyback

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" на прошлой неделе приобрел 132 457 своих акций (0,02% уставного капитала) по средней цене 6 604,9 рубля за штуку и 245 269 американских депозитарных расписок (ADR, 0,04% уставного капитала) по средней цене $89,54 за ADR, сообщила компания.

Таким образом, на прошлой неделе компания купила 0,06% своих бумаг на сумму примерно 2,5 млрд рублей, в то время как еще неделей ранее покупка достигла 0,13% на 5,6 млрд рублей.

Экономика"ЛУКОЙЛ" возобновил buyback после долгой паузыЧитать подробнее

Собственные акции приобретались в рамках программы обратного выкупа, объявленной 1 октября 2019 года, на 100-процентную дочернюю компанию "ЛУКОЙЛа" - LUKOIL Securities Limited. Теперь на балансе кипрской компании находятся 597 407 акций (0,09% уставного капитала) и 638 710 ADR (0,09% уставного капитала).

"ЛУКОЙЛ" в конце ноября после длительного перерыва вновь возобновил buyback. До этого в последний раз компания выкупала собственные акции в июне 2019 года.

В августе 2018 года в рамках стратегических инициатив, направленных на увеличение акционерной стоимости "ЛУКОЙЛа", компания объявила о начале обратного выкупа собственных акций на $3 млрд сроком до 30 декабря 2022 года. Однако благодаря сильному свободному денежному потоку buyback решено было ускорить. Программа завершилась летом 2019 года, были выкуплены 4,95% акций. Эти бумаги были погашены.

Затем, 1 октября 2019 года "ЛУКОЙЛ" объявил новую программу buyback на $3 млрд до конца 2022 года, при этом компания сдвинула фокус с buyback и реинвестирования в сторону выплаты дивидендов и прекратила обратный выкуп - в рамках новой программы до этого бумаги не приобретались.

ЛУКОЙЛ

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