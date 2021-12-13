Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Андрей Костин сообщил президенту Казахстана о проектах ВТБ в республике

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Президент-предправления банка ВТБ Андрей Костин проинформировал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о реализации совместных проектов в республике.

"Костин сообщил, что в 2020-2021 годах подписан ряд знаковых сделок с крупнейшими государственными и частными компаниями Казахстана на общую сумму более $6 млрд. В целом объем финансирования казахстанских проектов со стороны ВТБ достиг $11,5 млрд", - сообщила пресс-служба Токаева.

Крупнейшей сделкой уходящего года стало финансирование компании KAZ Minerals, была проведена модернизация кредитных соглашений с ERG, реализован ряд кредитных сделок с фондом "Самрук-Казына" и его дочерними компаниями - Атырауский НПЗ, НК "Казахстан Темир Жолы" и АО "Казтрансгаз".

Президент Казахстана также был проинформирован о перспективных направлениях работы группы ВТБ по организации проектного финансирования, в том числе в области зеленой энергетики.

Токаев поздравил Костина с получением высокой государственной награды Казахстана - ордена "Достык".

ВТБ Андрей Костин Казахстан Касым-Жомарт Токаев KAZ Minerals

Новости

Индекс МосБиржи опустился в понедельник ниже 3700 пунктов

Украинская "дочка" Сбербанка России сменила название

Автодилер "Ключавто" приобретет 100% "Рольфа"

Автодилер "Ключавто" приобретет 100% "Рольфа"

Лукашенко снова пригрозил прекратить транзит газа в Европу из-за санкций

Лукашенко снова пригрозил прекратить транзит газа в Европу из-за санкций

Владимир Кириенко назначен гендиректором VK

Владимир Кириенко назначен гендиректором VK

S&P изменило прогноз рейтингов Турции на "негативный"

Цена газа в Европе достигла максимума с начала октября

Глава британского МИД призвала союзников искать альтернативы российскому газу

Эстония не будет запускать на Новый год дополнительные маршруты для туристов из России

Эстония не будет запускать на Новый год дополнительные маршруты для туристов из России

Платформа для торговли кофе начала работу в Шанхае

Платформа для торговли кофе начала работу в Шанхае
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });