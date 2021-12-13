Андрей Костин сообщил президенту Казахстана о проектах ВТБ в республике

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Президент-предправления банка ВТБ Андрей Костин проинформировал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о реализации совместных проектов в республике.

"Костин сообщил, что в 2020-2021 годах подписан ряд знаковых сделок с крупнейшими государственными и частными компаниями Казахстана на общую сумму более $6 млрд. В целом объем финансирования казахстанских проектов со стороны ВТБ достиг $11,5 млрд", - сообщила пресс-служба Токаева.

Крупнейшей сделкой уходящего года стало финансирование компании KAZ Minerals, была проведена модернизация кредитных соглашений с ERG, реализован ряд кредитных сделок с фондом "Самрук-Казына" и его дочерними компаниями - Атырауский НПЗ, НК "Казахстан Темир Жолы" и АО "Казтрансгаз".

Президент Казахстана также был проинформирован о перспективных направлениях работы группы ВТБ по организации проектного финансирования, в том числе в области зеленой энергетики.

Токаев поздравил Костина с получением высокой государственной награды Казахстана - ордена "Достык".