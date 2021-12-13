S&P может снизить рейтинги "Росгосстраха"

Выплаты по иску бывшей "дочки" могут подорвать финансовую устойчивость страховщика

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings поместило долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг финансовой устойчивости ПАО "Росгосстрах" на пересмотр с возможностью снижения (CWN).

Помещение рейтингов в список CWN отражает вероятность их понижения на одну или более ступеней.

Страховая компания проиграла дело в суде апелляционной инстанции по иску своей бывшей дочерней компании ООО "Капитал лайф страхование жизни". Она требовала от "Росгосстраха" выплатить штраф за неисполнение условий агентского договора, которое было расторгнуто в одностороннем порядке по инициативе ответчика. Суд постановил взыскать с "Росгосстраха" 12,3 млрд рублей в виде штрафных санкций в пользу его бывшей "дочки".

"Росгосстрах" планирует обжаловать решение в суде более высокой инстанции. Однако этот спор, если в конечном счете он разрешится в пользу "Капитал лайф страхование жизни", может иметь неблагоприятные последствия для кредитоспособности "Росгосстраха", отмечается в сообщении агентства. Ведь страховщику придется выплатить 12,3 млрд рублей или создать резервы на значительную часть этой суммы.

Агентство планирует вывести рейтинги "Росгосстраха" из пересмотра в ближайшие 90 дней после получения дополнительной информации о текущем судебном разбирательстве и после того, как оценит вероятность негативных финансовых последствий для страховой компании.

"Если мы будем считать, что вероятность наложения на компанию штрафа в полном объеме крайне низка, и "Росгосстрах" не будет создавать резервы для его выплаты, которые будут отражаться в отчетности по РСБУ и МСФО, либо если компания получит финансовую поддержку, компенсирующую соответствующие расходы, мы, скорее всего, подтвердим ее рейтинг на уровне "ВВ+" со "стабильным" прогнозом. При условии, что операционные показатели и характеристики кредитоспособности по-прежнему будут соответствовать нашим прогнозам", - говорится в отчете агентства.

В противном случае - S&P GR может снизить рейтинг страховой компании на одну или более ступеней.