Оператором реестра углеродных единиц может стать СП Мосбиржи, ВЭБа и ГПБ

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Оператором реестра углеродных единиц может стать совместное предприятие "Московской биржи", госкорпорации ВЭБ и Газпромбанка. Ранее планировалось, что эти функции достанутся Национальному расчетному депозитарию (НРД) из группы "Мосбиржи".

Проект постановления правительства, утверждающего в статусе оператора реестра АО "Контур", подготовило Минэкономразвития, сейчас документ проходит согласования, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с ходом обсуждения. По его словам, предполагается, что акционерами "Контура" станут Мосбиржа, ВЭБ и Газпромбанк, которые уже подтвердили готовность создать и вести реестр на базе уполномоченного оператора.

По данным ЕГРЮЛ, с 23 ноября единственным акционером АО "Контур", зарегистрированного в декабре 2018 года, является АО "Вертикаль", а до этого, согласно отчету потенциального оператора, компанию контролировало АО "Структура". Руководителем всех трех компаний является Юлия Шашмакова. Выручка у компании отсутствует. Из трех потенциальных акционеров СП в отчете "Контура" прослеживается связь только с Газпромбанком: часть задолженности компании в декабре 2020 г была уступлена GPB-DI Holdings Limited и безвозмездно погашена, сказано в документе.

Свой выбор оператора реестра Минэкономразвития объясняет опытом и статусом будущих акционеров "Контура". Отмечается, что "Московская биржа", управляя единственной в России многофункциональной биржевой площадкой, обеспечивает весь комплекс клиринговых и расчетно-депозитарных услуг, активно содействует развитию российского финансового рынка и его инфраструктуры. ВЭБ в свою очередь занимается разработкой методологии финансовых инструментов устойчивого развития и системы зеленого финансирования, в том числе таксономии, критериев проектов устойчивого развития и требований к системе их верификации. Участие ГПБ в проекте, как ожидается, ускорит международное признание деятельности оператора, а также будет способствовать продвижению соответствующих вопросов в климатическую повестку российских компаний нефтегазового, энергетического, металлургического, транспортного, машиностроительного и других секторов экономики.

"Мы планируем участвовать в развитии соответствующего регулирования и создании инфраструктуры торговли углеродными единицами в России. У "Московской биржи" обширный опыт организации торгов и учета самых разнообразных активов. Мы ведем переговоры с рядом потенциальных партнеров и обсуждаем различные конфигурации проекта", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе биржи.

ВЭБ.РФ и ГПБ оперативно не смогли предоставить агентству комментарии на эту тему.

Ранее сообщалось, что статус оператора реестра углеродных единиц может получить Национальный расчетный депозитарий. Соответствующий проект постановления правительства РФ был опубликован в сентябре на сайте regulation.gov.ru. Минэкономразвития поясняло свой выбор тем, что сейчас НРД осуществляет операции с финансовыми активами, аналогичные операциям, которые должны совершаться в реестре углеродных единиц.

Также сообщалось, что оператор реестра углеродных единиц сможет сам устанавливать тарифы по операциям с такими инструментами, но с учетом ряда принципов и ограничений. В соответствующем проекте постановления правительства, в частности, предлагалось установить максимально возможные значения цен на отдельные операции и определить, что оператор при формировании тарифов должен ориентироваться на объем своих финансовых вложений в создание реестра, расходы и доходы от предоставления справочной информации из реестра, расходы на взаимодействие с государственной информационной системой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.