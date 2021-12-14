"Газпром" досрочно обновил рекорд по числу исков к таможне за год

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Еще не закончился 2021 год, а "Газпром экспорт" уже обновил свой собственный годовой рекорд по числу исков к таможенным органам.

Как свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс", на данный момент с начала 2021 года ООО "Газпром экспорт" подало к Центральной энергетической таможне и Центральной электронной таможне 129 исков. Без учета выходных и праздников, в среднем в этом году "Газпром экспорт" подавал один иск раз в два дня.

Предыдущий рекорд был поставлен в 2017 году - 121 иск. В 2020 году было всего 10 исков, в 2019 - 34, в 2018 - лишь 4 иска.

Таможня выставляет претензии "Газпрому", если при установлении окончательной цены по контракту на поставку природного газа его стоимость увеличивалась. "Газпром экспорт" заявляет о пересмотре стоимости поставки и доплачивает таможенную пошлину, однако ЦЭТ исправно выставляет газовикам пени за несвоевременную оплату пошлины.

С другой стороны, в каждом решении суд отмечает: "При принятии ЦЭТ решения о выставлении уведомления об уплате пени, не было учтено, что в течение вышеуказанного периода, в федеральном бюджете находились суммы авансовых платежей, а также излишне уплаченных таможенных платежей". Суд ссылается на эпизоды о возврате пошлины на десятки и сотни миллионов рублей.

"Газпром экспорт" успешно оспаривает в Арбитражном суде города Москвы суммы пени от сотен тысяч до десятков миллионов рублей. В числе контрагентов по контрактам, которые стали предметом разбирательств, - WIEH GmbH, WINGAS GmgH, METHA - Methanhandel GmbH, Uniper Global Commodities SE, PGNiG SA.

Все решения суд принимал только в пользу "Газпром экспорта". ЦЭТ, тем не менее, подала несколько апелляций.