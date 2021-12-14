Катя Дюррфельд назначена новым финансовым директором Continental

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Немецкий производитель автомобильных компонентов Continental AG во вторник назначил Катю Дюррфельд главным финансовым директором компании.

Предыдущий финдиректор Вольфганг Шефер покинул компанию в ноябре в связи с расследованием, касающимся незаконного использования устройств, занижающих объемы выбросов вредных веществ в дизельных двигателях во время проведения тестов.

Дюррфельд работает в Continental с 1997 года. С 2018 года она занимала пост директора по финансам, контролю и ИТ в подразделении ContiTech, занимающемся производством изделий из резины и пластмасс.

Акции Continental дешевеют на 0,8% в ходе торгов во вторник. С начала года капитализация компании снизилась почти на 13% - до 19,05 млрд евро.