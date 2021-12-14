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"Роснефть" заплатит 1,7 млрд рублей за участок Лемпинский-2 в ХМАО

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - "Роснефть" победила в аукционе на участок Лемпинский-2 в ХМАО и заплатит за него 1,7 млрд рублей при стартовой цене в 1,595 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в Минприроды.

Заявки на конкурс подали "Роснефть" и ее структура ООО "РН-Юганскнефтегаз".

Как говорится в материалах Роснедр, участок Лемпинский-2 расположен в районе лицензионной деятельности "Роснефти" и граничит с лицензионными участками Восточно-Шапшинский 2, Приразломный, Северо-Салымский, Правдинский и поисковым участком Северо-Петелинский. С юго-восточной стороны граничит с участком Южно-Владигорский (недропользователь ООО "ЮжноВладигорский").

В пределах границ участка действует лицензия на право пользования недрами Салымского (Лемпинская площадь) участка (лицензия ХМН 03289 НЭ) "Роснефти".

Участок площадью 1,64 тысячи кв. км имеет ресурсы нефти по категории В1 в 6,263 млн т, по В2 - 8,685 млн т. Накопленная добыча составляет 709 тысяч т.

Прогнозные извлекаемые ресурсы нефти по категории D1 оцениваются в 11,9 млн т.

На севере участка находятся автомобильные дороги с твердым покрытием, ЛЭП "Магистральная-Росляковская" и "Пыть-Ях-Росляковская" напряжением 220 кВ. По территории с северо-восточной стороны на юго-запад проходит трасса магистрального нефтепровода "Холмогоры-Клин". В 66 км от центра участка на юго-восток проходят магистральный газопровод "Уренгой-Челябинск" и железная дорога "Тобольск-Сургут-Н/В". В пределах границ участка недр расположено село Лемпино.

В районе расположения участка сейсморазведочные работы МОВ проводились в 1959, 1962-1971 гг., работы МОГТ 2D - в период с 1973 по 1994 г. Работы МОГГ 3D проводились в период с 1995 по 1997, с 2006 по 2010 г.

На участке пробурено 105 поисково-разведочных скважин общей глубиной проходки 208,812 км, вскрывших юрские и доюрские отложения.

Роснефть ХМАО Минприроды Лемпинский-2 РН-Юганскнефтегаз Лемпино Роснедра

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