Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в I декаде декабря выросла до 7,38%

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в первой декаде декабря увеличилось до 7,379% с 7,209% в третьей декаде ноября, сообщается в материалах ЦБ РФ.

Новый уровень средней ставки стал максимальным со второй декады мая 2019 года, когда она равнялась 7,447%.

Эта индикативная ставка продолжает рост, начавшийся после достижения осенью 2020 года абсолютного минимума 4,419% (ставка находилась на этом уровне в третьей декаде октября и первой декаде ноября 2020 года). За 13 месяцев она стала больше на 2,96 процентного пункта (п.п.).

Ключевая ставка ЦБ РФ начала подъем со своего минимального уровня 4,25% в третьей декаде марта, и сейчас спустя 8 месяцев она выше на 3,25 п.п. (7,50%), а в пятницу регулятору предстоит определить ее новый уровень.

Соотношение ключевой ставки и индикативной максимальной ставки по вкладам в декады накануне заседания совета директоров ЦБ по ставке в эти восемь месяцев менялось. Сначала во второй декаде марта ставка по вкладам превышала значение действовавшей на тот момент ключевой ставки на 0,259 п.п., во второй декаде апреля оно уменьшилось до 0,219 п.п., а в первой декаде июня – до 0,103 п.п. После этого ставки по вкладам стали отставать от ключевой ставки: во второй декаде июля – на 0,038 п.п., в первой декаде сентября – на 0,347 п.п. и во второй декаде октября – на 0,221 п.п. В первой декаде декабря это отставание сократилось до 0,121 п.п.

Расчет ставки произведен на основании данных Сбербанка России, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, банка "ФК Открытие", Россельхозбанка, Тинькофф банка, Московского кредитного банка и Совкомбанка.