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Минфин РФ 15 декабря проведет аукционы по размещению ОФЗ на 50 млрд рублей

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 15 декабря проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26237 в объеме 30 млрд рублей и ОФЗ-ПД серии 26240 в объеме 20 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года имеют 15 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 98 дней, дата выплаты 2-го купонного дохода - 23 марта 2022 года. Ставка купонного дохода определена в размере 6,7% годовых (1-й купон - 17,99 рубля на облигацию и 2-16-й купоны - 33,41 рубля на облигацию).

Облигации серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 231 день, дата выплаты 1-го купонного дохода - 16 февраля 2022 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7% годовых (1-й купон - 44,3 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 34,9 рубля на облигацию).

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