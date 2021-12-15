Европейские рынки акций не показали единой динамики по итогам торгов во вторник

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов во вторник.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка опустился на 0,84% и составил 469,56 пункта. Германский фондовый индикатор DAX упал по итогам торгов на 1,08%, французский CAC 40 - на 0,69%, британский FTSE 100 - на 0,18%. В то же время испанский IBEX 35 вырос на 0,67%, итальянский FTSE MIB поднялся на 0,02%.

Рост котировок акций сырьевых компаний и банков был частично нивелирован снижением стоимости бумаг компаний, связанных с туристическим сектором, на фоне неопределенности в отношении потенциальных последствий нового штамма COVID-19 "омикрон". Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что "омикрон" распространяется быстрее, чем какой-либо другой штамм коронавируса, а также выразила обеспокоенность заявлениями о мягкости этого штамма до публикации официальных научных заключений.

В центре внимания трейдеров на этой неделе заседания крупнейших мировых ЦБ. Федеральная резервная система (ФРС) проводит двухдневное заседание 14-15 декабря, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии обнародуют свои решения 16 декабря, Банк Японии - 17 декабря.

Статданные, обнародованные во вторник, показали снижение безработицы в Великобритании в августе-сентябре до 4,2% - минимума с середины 2020 года. Число людей, обратившихся за пособием по безработице в стране в ноябре, сократилось на 49,8 тыс. после падения на 14,9 тыс. в октябре, показали данные Национального статистического управления (ONS). Показатель снизился по итогам 9-го месяца подряд на фоне восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса. В то же время количество трудоустроенных граждан Великобритании в прошлом месяце выросло на 257 тыс. человек.

"Свежий доклад по рынку труда мог бы стать достаточным аргументом для убеждения Банка Англии в том, что пришло время поднять процентную ставку. Однако появление нового штамма "омикрон" вносит неопределенность", - отметил аналитик JPMorgan Asset Management Хью Гимбер.

"Мы ожидаем, что ЦБ примет решение оставить процентную ставку на нынешнем уровне в надежде на то, что ситуация прояснится к февралю", - добавил эксперт.

Акции итальянского банка UniCredit подорожали по итогам торгов во вторник на 4,6% - до 13,38 евро - благодаря улучшению прогнозной цены бумаг аналитиками HSBC до 16,2 евро с 14,2 евро. Цена бумаг швейцарской Vifor Pharma подскочила на 12,6% на информации о том, что биофармацевтическая компания получила предложение о покупке от австралийской CSL, оценившей ее в $11,7 млрд. Акции британской коммуникационной компании BT Group подешевели на 4,3%. Инвесткомпания Altice UK, контролируемая французским миллиардером Патриком Драи, увеличила долю в BT с 12,1% до 18%. Altice UK сообщила, что не собирается выдвигать предложений о покупке мажоритарной доли или самой компании.

Стоимость британской сети онлайн-супермаркетов Ocado Group подскочила на 5,5%. Компания сообщила, что ее выручка по итогам четвертого финквартала увеличилась до 547,8 млн фунтов стерлингов ($723,8 млн) с 416,2 млн фунтов за аналогичный период допандемийного 2019 года, но уменьшилась на 4% по сравнению с прошлым годом.