Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Европейские рынки акций не показали единой динамики по итогам торгов во вторник

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов во вторник.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка опустился на 0,84% и составил 469,56 пункта. Германский фондовый индикатор DAX упал по итогам торгов на 1,08%, французский CAC 40 - на 0,69%, британский FTSE 100 - на 0,18%. В то же время испанский IBEX 35 вырос на 0,67%, итальянский FTSE MIB поднялся на 0,02%.

Рост котировок акций сырьевых компаний и банков был частично нивелирован снижением стоимости бумаг компаний, связанных с туристическим сектором, на фоне неопределенности в отношении потенциальных последствий нового штамма COVID-19 "омикрон". Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что "омикрон" распространяется быстрее, чем какой-либо другой штамм коронавируса, а также выразила обеспокоенность заявлениями о мягкости этого штамма до публикации официальных научных заключений.

В центре внимания трейдеров на этой неделе заседания крупнейших мировых ЦБ. Федеральная резервная система (ФРС) проводит двухдневное заседание 14-15 декабря, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии обнародуют свои решения 16 декабря, Банк Японии - 17 декабря.

Статданные, обнародованные во вторник, показали снижение безработицы в Великобритании в августе-сентябре до 4,2% - минимума с середины 2020 года. Число людей, обратившихся за пособием по безработице в стране в ноябре, сократилось на 49,8 тыс. после падения на 14,9 тыс. в октябре, показали данные Национального статистического управления (ONS). Показатель снизился по итогам 9-го месяца подряд на фоне восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса. В то же время количество трудоустроенных граждан Великобритании в прошлом месяце выросло на 257 тыс. человек.

"Свежий доклад по рынку труда мог бы стать достаточным аргументом для убеждения Банка Англии в том, что пришло время поднять процентную ставку. Однако появление нового штамма "омикрон" вносит неопределенность", - отметил аналитик JPMorgan Asset Management Хью Гимбер.

"Мы ожидаем, что ЦБ примет решение оставить процентную ставку на нынешнем уровне в надежде на то, что ситуация прояснится к февралю", - добавил эксперт.

Акции итальянского банка UniCredit подорожали по итогам торгов во вторник на 4,6% - до 13,38 евро - благодаря улучшению прогнозной цены бумаг аналитиками HSBC до 16,2 евро с 14,2 евро. Цена бумаг швейцарской Vifor Pharma подскочила на 12,6% на информации о том, что биофармацевтическая компания получила предложение о покупке от австралийской CSL, оценившей ее в $11,7 млрд. Акции британской коммуникационной компании BT Group подешевели на 4,3%. Инвесткомпания Altice UK, контролируемая французским миллиардером Патриком Драи, увеличила долю в BT с 12,1% до 18%. Altice UK сообщила, что не собирается выдвигать предложений о покупке мажоритарной доли или самой компании.

Стоимость британской сети онлайн-супермаркетов Ocado Group подскочила на 5,5%. Компания сообщила, что ее выручка по итогам четвертого финквартала увеличилась до 547,8 млн фунтов стерлингов ($723,8 млн) с 416,2 млн фунтов за аналогичный период допандемийного 2019 года, но уменьшилась на 4% по сравнению с прошлым годом.

Stoxx Europe 600 DAX CAC FTSE MIB IBEX 35

Новости

В Минэнерго сообщили о новых желающих экспортировать из РФ природный газ по трубе

Рынок акций РФ завершил торги в плюсе после утреннего обвала к уровням февраля

Совет директоров "Русала" не принял решения по дивидендам за 9 месяцев

Мосбиржа обсудит с рынком меры для поддержки ликвидности в утреннюю сессию

Мосбиржа обсудит с рынком меры для поддержки ликвидности в утреннюю сессию

ЕК предложила отказаться от долгосрочных контрактов по газу после 2049 года

ЕК предложила отказаться от долгосрочных контрактов по газу после 2049 года
Пандемия коронавируса

Мэрия Москвы выделила еще 10,3 млрд рублей на лечение COVID-19

Утренний "стакан" на Мосбирже еще наполовину пуст. Обобщение

Утренний "стакан" на Мосбирже еще наполовину пуст. Обобщение

От "Роснано" получены средства для выплаты по облигациям без госгарантии на 185 млн руб.

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });