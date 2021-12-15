Фондовый рынок США снизился вторую сессию подряд в ожидании решений ФРС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Американский рынок акций снизился по итогам второй сессии подряд на фоне стартовавшего во вторник двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Эксперты полагают, что американский ЦБ может принять решение о наращивании темпов сокращения программы выкупа активов, и ждут от него сигналов относительно сроков повышения базовой процентной ставки.

"Фон для рынка акций в данный момент очень сложный", - отмечает портфельный управляющий PineBridge Investments Хани Редха.

"Трейдеры хотят услышать от ФРС, что центробанк собирается делать", - приводит слова эксперта Dow Jones.

Появление нового штамма COVID-19 "омикрон", вероятно, будет оказывать давление на темпы роста мировой экономики, поскольку некоторые страны вводят ограничительные меры для сдерживания распространения коронавируса, однако этот фактор также приведет к затягиванию восстановления рынка труда и решению проблем цепочек поставок, толкающих вверх инфляцию, говорит Редха.

Статданные, опубликованные во вторник, показали максимальный с июля скачок цен производителей в США в ноябре. Индекс PPI вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты ожидали замедления подъема цен производителей до 0,5% с октябрьских 0,6%.

В годовом выражении цены производителей в Штатах в ноябре выросли на 9,6% - максимальными темпами с начала отслеживания этих данных в ноябре 2010 года, после повышения на 8,6% месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал увеличение на 9,2%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Инвесторы продают подорожавшие за последнее время акции технологических компаний, а также производителей второстепенных потребительских товаров, поскольку их бизнес может пострадать от повышения процентных ставок в экономике США, отмечает главный инвестиционный стратег CFRA Research Сэм Стовалл.

"Инвесторы все еще находятся под впечатлением от недавних "ястребиных" заявлений главы ФРС Пауэлла и стремятся зафиксировать прибыли перед концом года", - говорит эксперт.

Стоимость акций Tesla Inc. опустилась на 0,8% по итогам торгов во вторник на информации о продаже главой компании Илоном Маском очередной порции ее акций.

Бумаги Terminix Global Holdings Inc., выпускающей средства для борьбы с насекомыми и грызунами, подскочили в цене на 18% на информации о планируемом слиянии компании с британским конкурентом Rentokil Initial PLC. Terminix оценена в рамках сделки в $6,7 млрд.

Цена акций 3M Co. поднялась на 0,1% после объявления компанией о намерении объединить ее бизнес в сфере тестирования безопасности продуктов питания с Neogen Corp.. В результате сделки будет создана компания общей стоимостью $9,3 млрд с учетом долга.

Стоимость бумаг Neogen Corp. выросла на 8,2%. Акции Alcoa Corp. подорожали на 5,6%. Накануне S&P Dow Jones Indices сообщила, что бумаги американского производителя алюминия будут включены в расчет индекса S&P MidCap 400 к 20 декабря. Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник опустился на 106,77 пункта (0,3%) и составил 35544,18 пункта. Standard & Poor's 500 снизился на 34,88 пункта (0,75%) - до 4634,09 пункта. Nasdaq Composite потерял 175,64 пункта (1,14%) и составил 15237,64 пункта.