Рубль в среду утром незначительно снижается к доллару и евро вслед за нефтью

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и евро незначительно укрепляются на "Московской бирже" в среду утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне снижения нефтяных котировок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,8-73,91 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,8875 руб./$1 (+8,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 83,2225 руб./EUR1 (+16,25 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 12,13 коп. к уровню закрытия 14 декабря, до 78,09 рубля.

Доллар при этом оказался на 41,77 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 39,26 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на старте торгов 15 декабря под давлением нефтяных котировок. Цены на "черное золото" ускорили снижение накануне после публикации доклада Международного энергетического агентства, которое спрогнозировало ухудшение спроса на сырье. Агентство понизило его оценку на 100 тыс. баррелей в сутки как на 2021, так и на 2022 год.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $72,99 за баррель, что на 0,96% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $69,91 за баррель, что на 1,16% ниже цены на закрытие рынка 14 декабря.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 растет на 0,11%, китайский CSI300 снижается на 0,30%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 увеличивается на 0,14%.

Американский рынок акций снизился по итогам второй сессии подряд на фоне стартовавшего во вторник двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Эксперты полагают, что американский ЦБ может принять решение о наращивании темпов сокращения программы выкупа активов, и ждут от него сигналов относительно сроков повышения базовой процентной ставки.

Кроме того, опасения аналитиков вызывает новый штамм COVID-19 "омикрон", который уже стал причиной введения ограничительных мер в ряде стран. По мнению экспертов, это может оказать давление на темпы роста мировой экономики, а также привести к затягиванию восстановления рынка труда и решению проблем цепочек поставок, толкающих вверх инфляцию.