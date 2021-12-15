Рост рынка акций РФ утром в среду сдерживается проседающей нефтью

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Рост рынка акций РФ утром в среду в рамках коррекции после отката предыдущих дней сдерживается дешевеющей нефтью (Brent опустилась к $73 за баррель) и смешанными сигналами с мировых фондовых площадок в ожидании итогов заседания Федрезерва США, который может продолжить сокращение объемов стимулирования американской экономики из-за нарастающей инфляции. Индекс МосБиржи превысил 3 635 пунктов во главе с раллирующими на 11% акциями "Сургутнефтегаза" в отсутствие новостей.

К 11:10 по Москве индекс МосБиржи составил 3635,92 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1552,53 пункта (+0,2%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" смешанная в пределах 2,1%.

Доллар стоит 73,78 рубля (-0,02 рубля).

Интерес инвесторов в среду представляет ожидаемая видеоконференция между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином, а также блок свежей статистики из США.

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+11,2% и +4% "префы"), "Газпром нефти" (+2,1%), "Татнефти" (+1,9%), АФК "Система" (+1,7%), "Газпрома" (+1,1%), расписки TCS Group (+1,1%), бумаги "НОВАТЭКа" (+1%), ПАО "Полюс" (+1%), ВТБ (+0,8%), "РусГидро" (+0,6%), "ММК" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), Сбербанка (+0,4% и +0,2% "префы"), "МТС" (+0,4%).

Подешевели акции UC Rusal (-2,4%), расписки OZON (-1,3%), акции "Роснефти" (-0,9%), "Яндекса" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Магнита" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), Polymetal (-0,2%), "Норникеля" (-0,1%).

Совет директоров "Русала" не смог принять решение по вопросу выплат дивидендов за 9 месяцев 2021 года в связи с отсутствием консолидированной финансовой отчетности за этот период, сообщила компания. "Русал" с середины прошлого года отчитывается по МСФО за полугодие и год, до этого отчетность была поквартальной.

Sual Partners Виктора Вексельбера и его партнеров, крупный акционер "Русала", считает, что отказ совета директоров компании рассмотреть возможность выплаты дивидендов за 9 месяцев является грубым нарушением прав миноритарных акционеров на справедливое распределение прибыли компании.

Комментарии аналитиков

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, индекс МосБиржи пытается "столбить" площадку для новогоднего ралли, но с какого уровня оно начнется, пока неизвестно.

Обычно новогоднее ралли или "гонка Санта-Клауса" начинается с 25 декабря, но в этом году это выходной день. Покупать заранее акции под эту гонку не стоит, потому что пока индекс МосБиржи сильным не выглядит. На днях он пробил вниз сильную поддержку 3800 пунктов и находится в "зоне медведей" на дневных графиках.

Компания "Интер РАО" ожидает улучшения своих финансовых показателей. По итогам этого года она прогнозирует чистую прибыль на уровне 90 млрд рублей, что на 20% больше показателя за 2020 год. Об этом во вторник сообщил председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук. Компания интересная, но только для долгосрочных инвесторов, у которых есть "длинные деньги". Для краткосрочных трейдеров покупка этих акций не интересна, так как они уже два месяца находятся под нисходящим трендом.

Цены на газ в Европе показали резкий рост из-за прогнозов резкого похолодания, и акции "Газпрома" выглядят лучше рынка. В целом, в ожидании итогов заседания ФРС США трейдеры в среду могут занять выжидательною позицию, считает Верников.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев полагает, что давление на рынок акций РФ оказывает нисходящая коррекция цен на нефть. Способствовали ухудшению настроений данные по индексу цен производителей в США в ноябре, который вырос до рекордных 9,6% г/г, оказывая негативное давление на компании производственного сектора.

Федрезерв в среду с высокой вероятностью объявит о сокращении программы выкупа активов и дальнейших ориентирах по ужесточению денежно-кредитной политики. Кроме этого, во внимании инвесторов будут данные по розничным продажам в США, которые могут показать некоторое замедление по сравнению с предыдущим месяцем и негативно отразиться на рынках, полагает аналитик.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании "Открытие инвестиции" Олег Сыроваткин полагает, что рынок акций РФ, возможно, нащупал "дно".

На утренней сессии вторника в условиях низкой ликвидности состоялась финальная распродажа, российские бумаги подешевели на 5-7% на фоне принудительного закрытия позиций, после чего показали сильный отскок, закрыв сессию примерно в "нулях". Выброс с рынка слабых игроков и мощный разворот на высоком объеме указывает на то, что индекс МосБиржи, возможно, нащупал как минимум краткосрочное "дно". Это особенно важно в преддверии решения ФРС по денежно-кредитной политике.

Недавний обвал рынка акций РФ сложно объяснить фундаментальными факторами, так как цены на сырье в целом и энергоносители в частности остаются высокими. Динамика вторника говорит о том, что "геополитические" продавцы иссякли, и теперь индекс МосБиржи вполне может показать так называемое "рождественское ралли" благодаря сильной недооцененности и перепроданности. Рынок акций РФ стоит в разы дешевле рынков развивающихся и развитых стран, а его снижение с начала декабря составляет около 7%, тогда как в последние 10 лет он рос декабре в среднем на 0,57%. Благодаря фундаментальной недооцененности и дальнейшему росту мировой экономики к концу следующего года индекс МосБиржи может вырасти с текущих уровней примерно на 30%.

На динамику рынка в ближайшей перспективе могут повлиять решение ФРС и ожидаемое повышение ключевой ставки Банком России на 1-1,5 п.п. в эту пятницу (таков разброс прогнозов экономистов, опрошенных агентством Bloomberg).

По информации Bloomberg, администрация Байдена рассматривает вопрос об ужесточении санкций в отношении крупнейшего китайского производителя чипов SMIC. Таким образом, торговая война между Вашингтоном и Пекином продолжается, отмечает Сыроваткин.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что негатив от ФРС станет поводом для возобновления распродаж российских акций.

Утром в среду рост основных "фишек" продолжился, но нет никакой уверенности в том, что падение индекса МосБиржи завершилось и "дно" рынка нащупано. Любой повод может сейчас привести к возобновлению распродаж российских акций.

Главным событием среды станет оглашение итогов заседания ФРС США. Практически нет сомнений, что регулятор ускорит сворачивание программы выкупа активов с рынка. Но более весомыми станут комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла и ожидания членов Федрезерва относительно сроков первого повышения ставки.

При этом ситуация на американском рынке акций не радостная. Индекс S&P 500 торгуется не только вблизи мощного сопротивления, но и чуть ниже исторического максимума. Вряд ли Пауэлл даст рынку столько позитива, чтобы его хватило для обновления рекорда. Поэтому риски коррекции Америки велики, и снижение американских бумаг вполне может стать драйвером падения российских акций.

Нефть снижается третий день подряд, не исключен откат Brent в район $70 за баррель, поэтому от среднесрочных покупок стоит воздержаться. В случае же продолжения отскока спекулятивно наиболее интересны акции Сбербанка, "Роснефти", "ЛУКОЙЛа" и "Газпрома", считает Антонов.

Индексы акций в США во вторник снизились на 0,3-1,1% на фоне стартовавшего двухдневного заседания Федрезерва, который может принять решение о наращивании темпов сокращения программы выкупа активов и дать сигнал относительно сроков повышения базовой процентной ставки.

Статданные, опубликованные во вторник, показали максимальный с июля скачок цен производителей в США в ноябре. Индекс PPI вырос на 0,8% к октябрю и на 9,6% в годовом выражении (максимум с начала отслеживания этих данных в ноябре 2010 года) при прогнозах роста на 0,5% и 9,2% соответственно.

В Азии в среду динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 1%), нет единого вектора в Европе (индекс FTSE просел на 0,1%, DAX и CAC 40 растут на 0,4-0,5%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Встреча руководителей Федрезерва на этой неделе проходит впервые после того, как ее глава Джером Пауэлл заявил, что центральному банку необходимо обратить внимание на инфляцию и предотвратить ее усиление.

Это изменение в риторике повышает вероятность того, что заявление Федрезерва по итогам встречи - документ, который рынки анализируют в поисках сигналов относительно будущего денежно-кредитной политики, - может быть пересмотрено, отмечает The Wall Street Journal.

Руководители Федрезерва также, вероятно, ускорят сворачивание программы покупки облигаций для того, чтобы полностью завершить ее до начала повышения процентных ставок. Они дали понять, что, скорее всего, свернут программу к марту, а не к июню, что позволит им начать подъем ставок раньше.

Нефть

Нефть утром в среду дешевеет на фоне неопределенности и опасений, что предложение в следующем году будет расти сильнее спроса.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 по Москве в среду составила $73,29 за баррель (-0,6% и -0,9% во вторник), январская цена WTI - $70,17 за баррель (-0,8% и -0,8% накануне).

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило оценку спроса на нефть на текущий и следующий год на 100 тыс. баррелей в сутки, отметив, что появление нового штамма COVID-19 замедлит, но не остановит восстановление спроса на топливо.

Дополнительное давление на нефть оказала американская валюта, остающаяся вблизи недельного максимума. Сильный доллар снижает привлекательность нефти в качестве инструмента для инвестиций для держателей других валют.

Тем временем Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) во вторник вечером сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 10 декабря, сократились на 815 тыс. баррелей, говорят источники. На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, запасы увеличились почти на 2,3 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго США о запасах будут опубликованы в среду в 18:30 МСК, и опрошенные S&P Global Platts аналитики ожидают, что отчет укажет на снижение запасов нефти на 1,7 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Белона" (+15,7%), "Ижстали" (+11,2%), ПАО "Русолово" (+8%), ПАО "Лензолото" (+6% и +8,5% "префы"), "Детского мира" (+4,4%), ГДР Ros Agro (+3,6%).

Подешевели бумаги "М.Видео" (-6,3%), АДР HeadHunter (-2%), Qiwi (-1,9%), "Ренессанс страхование" (-1,9%), "Совкомфлота" (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 26,55 млрд рублей (из них 6,55 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,98 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,36 млрд рублей на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза").