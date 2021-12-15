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Минэнерго оценило себестоимость добычи российской нефти в $15-45 за баррель

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Себестоимость добычи нефти в России с учетом полного цикла затрат колеблется между $15-40-45 за баррель, заявил на площадке клуба "Валдай" замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

"Дальше вопрос подстройки политики стимулирования и сохранения достаточной ренты для сохранения привлекательности сегмента. То есть если цена будет $50-60 за баррель, бОльшая часть нашей добычи проходит, не будет являться замыкающей, и мы свою долю на рынке сохраним", - сказал он.

По его словам, легкая нефть из традиционных коллекторов находится в поздней стадии разработки, а новая нефть имеет бОльшую себестоимость, и на каком-то этапе эта рента исчезнет.

Замминистра отметил, что задача ведомств - обеспечить нормальный режим функционирования отрасли, чтобы "вписываться по себестоимости", поскольку отрасль имеет мультипликативный эффект.

"И главное - находиться где-то в середине кривой предложения, чтобы при падении спроса на нефть могли сохранять свое положение", - заметил он.

Минэнерго Павел Сорокин

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