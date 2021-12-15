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Сбербанк ждет, что депозиты физлиц в 2022 году вырастут на 6-8%

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Средства физических лиц на депозитах в российских банках в 2022 году вырастут на 6-8%, прогнозирует Сбербанк.

"Средства физических лиц, по нашим ожиданиям, вырастут в 2022 году на 6-8%. Растущие ставки по срочным депозитам повысят их привлекательность. Средства юридических лиц покажут более быстрый рост - на 11-13%. При этом мы будем двигаться чуть быстрее", - сказала старший вице-президент банка, руководитель блока "Финансы" Александра Бурико в ходе "Дня инвестора".

Сбербанк Александра Бурико

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