Рост цен на бензин в РФ с 7 по 13 декабря замедлился до 0,2%

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен на бензин в РФ на неделе с 7 по 13 декабря составил 0,2%, несколько замедлившись после повышения на 0,4% в первую неделю месяца. Еще ранее потребительские цены на бензин росли следующими темпами: на 0,1% с 23 по 29 ноября, на 0,2% - с 16 по 22 ноября, на 0,3% - с 9 по 15 ноября, на 0,1% - со 2 по 8 ноября и на 0,2% - с 26 октября по 1 ноября.

С начала года бензин в РФ по состоянию на 13 декабря вырос в цене на 8,5% (общая инфляция за этот период составила 7,64%), сообщил в среду Росстат.

Стоимость литра бензина в среднем по стране на 13 декабря составляла 49,97 руб. (на 6 декабря - 49,87 руб.). Средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составила 46,96 руб. (46,88 руб.), АИ-95 - 50,82 руб. (50,73 руб.), АИ-98 - 59 руб. (58,84 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 7 по 13 декабря выросли на 0,6%, как и неделей ранее. На неделе с 23 по 29 ноября рост составлял 0,7%, до этого две недели цены росли на 1,1% и 1%. Средняя цена ДТ по стране на 13 декабря составляла 53,64 руб. (на 6 декабря - 53,33 руб.). С начала года ДТ подорожало на 9,9%.

Производство бензина в РФ с 6 по 12 декабря выросло на 1,2% к предыдущей неделе и составило 852,3 тыс. тонн. Выпуск дизельного топлива за этот период увеличился на 2% - до 1 млн 587,3 тыс. тонн.

Как сообщалось, по итогам 2020 года цены на бензин в России выросли значительно ниже инфляции (4,9%) - на 2,5%.