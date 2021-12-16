Инфляция и декарбонизация останутся важными темами для рынков в 2022 году. Обзор

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Год назад средний биржевой аналитик не мог себе представить, что по итогам 2021 года рынок акций Монголии покажет наилучший рост в мире или что котировки акций владельца сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings вырастут в 13 раз.

И, как отмечает агентство Bloomberg, хотя многие эксперты были настроены оптимистично, мало кто смог предсказать масштабы ралли, которое привело европейские и американские индексы к череде рекордов, или падение рынка после появления штамма "омикрон" COVID-19. Еще меньшее количество людей прогнозировали спад в Китае или кризис ликвидности, от которого пострадали национальные девелоперы.

Это был год сюрпризов. Разобраться в деталях предстоящего года будет не легче, но некоторые темы, вероятно, по-прежнему будут привлекать внимание инвесторов.

Пандемия

COVID-19 выступал основной движущей силой рынка в течение почти двух лет, вызвав крах в 2020 году, а затем устойчивый рост на фоне вакцинации и восстановления экономик. Новые опасения из-за "омикрона" спровоцировали очередную волну на мировых рынках акций.

Большинство аналитиков ожидают, что COVID-19 будет иметь второстепенное значение в следующем году, поскольку в арсенал борьбы со смертельной инфекцией добавятся противовирусные таблетки производства Pfizer Inc. и Merck & Co. Такое мнение сохраняется даже вопреки предупреждениям о том, что новый штамм может не реагировать на существующие методы лечения.

Даже если коронавирус исчезнет из нашей жизни, он, вероятно, все равно будет определять направление фондового рынка - поскольку тогда не будет оснований для фискального и денежно-кредитного стимулирования, двух основных движущих сил процветания в этом году.

Инфляция и акции

Рост корпоративных доходов доказал, что компании могут переложить более высокие затраты на потребителя, который по-прежнему готов тратить.

Если в ближайшие месяцы инфляционное давление ослабнет, не стоит ожидать ралли на рынке, так как это событие уже учтено в котировках акций, полагают эксперты Goldman Sachs Group.

Если ценовое давление сохранится или даже усилится, все может стать сложным. Акции являются хорошим средством защиты от инфляции лишь до определенного уровня, который Oddo BHF, WallachBeth Capital и Lombard Odier оценивают в пределах от 3% до 5%.

По словам главы отдела макроэкономики Lombard Odier Флориана Иелпо, устойчивый рост потребительских цен выше 4% приведет к снижению прибыли и нанесет ущерб акциям.

Высокая инфляция также вынудит центральные банки ужесточить денежно-кредитную политику, что приведет к увеличению стоимости заимствований в странах с крупной задолженностью, таких как Италия, и истощению рыночной ликвидности. Грэм Секер из Morgan Stanley полагает, что влияние возможного сокращения расходов Европейского центрального банка на долговые обязательства "периферийных" стран ЕС является одним из самых больших рисков в следующем году. При этом эксперты JPMorgan Chase & Co. назвали "ястребиный" разворот ЦБ ключевым риском для своих оптимистичных прогнозов.

Декарбонизация

Одна из причин того, что инфляция может оставаться более высокой, это переход к климатической нейтральности. Эту цель коллективно взяли на себя крупнейшие экономики мира - от США до Индии. Экологические налоги и подорожание квот на выбросы увеличивают производственные затраты промышленных предприятий, в то время как недостаточные инвестиции в ископаемое топливо способствовали резкому скачку цен на энергоресурсы.

С другой стороны, управляющие активами от BlackRock до Nuveen говорят, что декарбонизация создает беспрецедентные инвестиционные возможности. Например, акции Tesla выросли более чем на 1000% с начала прошлого года, а рыночная стоимость Rivian Automotive Inc. на какое-то время превысила $100 млрд после выхода на открытый рынок в прошлом месяце - хотя компания еще не продает автомобили.

Поскольку партия "зеленых" теперь присутствует в правительстве Германии, крупнейшей экономики Европы, акции компаний из сферы возобновляемых источников энергии могут подорожать после снижения в этом году. В их число входят Siemens Gamesa Renewable Energy SA и Vestas Wind Systems A/S.

Метавселенная

Ребрендинг Facebook привлек внимание к растущему пространству экономической активности за пределами физического мира, от социальных сетей до игровых платформ.

Новость о том, что Марк Цукерберг переименовал компанию в Meta Platforms Inc., вызвала скачок котировок акций, в частности, производителя микросхем Nvidia Corp. и разработчика видеоигр Roblox Corp.

По словам главного исполнительного директора Epic Games Inc. Тима Суини, метавселенная - цифровые миры, где пользователи могут общаться, играть и вести бизнес - открывает многомиллионные возможности.

Уже сейчас цифровая модель сумки Gucci, которую можно использовать только в игровой вселенной, может стоить дороже, чем ее физическая версия. По словам аналитиков Morgan Stanley, это связано с тем, что люди в развитых странах стали проводить больше времени в интернете, чем взаимодействовать в физическом пространстве. Во время пандемии COVID-19 эта ситуация усугубилась из-за невозможности выходить из дома, однако, по прогнозам, она сохранится и в будущем.

Китай

В этом году Пекин принял решительные меры по ограничению прибылей технологических гигантов и обучающих фирм, а также ввел ограничения на кредитование девелоперов. В то же время из-за резкого роста цен производителей компаниям стало трудно поддерживать рентабельность, а отсутствие каких-либо значительных мер смягчения со стороны центрального банка страны в последние месяцы сказалось на экономическом росте, отмечает агентство Bloomberg.

Акции китайских компаний в Гонконге в этом году показывают одни из худших в мире результатов, индекс Nasdaq Golden Dragon China упал более чем на 50% по сравнению с февральским пиком. Индекс MSCI China близок к самому низкому уровню по сравнению с мировыми рынками с 2006 года.

Тем не менее, многие мировые фининституты достаточно позитивно относятся к китайским акциям.

Так, аналитики BlackRock считают, что пик ужесточения регулирования пройден, и ожидают улучшения экономической ситуации в стране в будущем году. В Goldman Sachs оптимистично оценивают инвестиционные возможности, связанные с призывом Си Цзиньпина к "всеобщему процветанию", которое включает в себя борьбу с излишествами и отстаивание более справедливого распределения богатства и ресурсов. Эксперты UBS заявляют, что ужесточение правил уже заложено в котировки, а корпоративные доходы будут повышаться.

Все может быть

Маловероятные события, так называемые "черные лебеди", таятся повсюду: от промежуточных выборов в США до президентских выборов во Франции и от напряженности на Тайване до полномасштабного кризиса в экономике Турции после падения лиры. Надо продолжать следить за перебоями в глобальных цепочках поставок, а глобальное потепление может стать еще одним фактором, за которым придется следить трейдерам.

Поэтому неудивительно, что среди известных мировых стратегов нет единого мнения о направлении развития фондовых рынков.

Макс Кеттнер из HSBC Holdings Plc советует инвесторам "положить болт" на рынок акций в первом полугодии следующего года, но ожидает улучшения во втором полугодии. UBS Global Wealth Management прогнозирует "с точностью до наоборот" - хорошее начало года, за которым последует ухудшение ближе к его окончанию.

Goldman Sachs ожидает роста рынков в 2022 году, в то время как Bank of America Corp. придерживается довольно апокалиптической точки зрения, прогнозируя низкий или отрицательный - и в любом случае нестабильный - доход от инвестиций в 2022 году.

В этом году монгольский фондовый индекс к первым числам декабря подскочил более чем вдвое. Основный индикатор рынка акций Абу-Даби взлетел на 69%. Для сравнения: американский Standard & Poor's 500 вырос на 20%, европейский Stoxx 600 - на 7,3%, британский FTSE 100 - на 6,8%.

При этом японский Nikkei 225 опустился на 6,6%, гонконгский Hang Seng China Enterprise - на 22%. Наиболее сильно упал фондовый индекс Турции Borsa Istanbul 100 - на 30%.