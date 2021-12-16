Акции Samsara подорожали более чем на 7% по итогам дебютных торгов на NYSE

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Акции американской компании в сегменте интернета вещей (IoT) Samsara подорожали на 7,39%, до $24,7 по итогам дебютных торгов на Нью-йоркской фондовой бирже в среду.

14 декабря компания в ходе IPO разместила 35 млн акций по цене $23 за бумагу - по верхней границе объявленного ценового диапазона в $20-23. Дебютные торги стартовали на следующий день с отметки $24,9.

Всего по итогам IPO Samsara привлекла $805 млн, ее оценка достигла $11,5 млрд. После торгов оценка поднялась до $12,3 млрд.

Компания, основанная в 2015 году Санджитом Бисвасом и Джоном Бикетом, предоставляет облачные технологии и датчики, которые используются для управления дорожным движением или промышленными операциями.

У Samsara больше 13 тысяч клиентов, среди которых администрация Бостона, строительная компания в нефтегазовой отрасли Delta Constructors и компания Windy City Limousine. Администрация Бостона использует технологии Samsara для управления движением электрокаров и снегоуборочной техники в городе.