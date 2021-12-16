"Вымпелком" приобретет "облачное" подразделение IBS

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") приобретает провайдера "облачных" сервисов IBS DataFort ("дочка" IBS), говорится в сообщении оператора.

Сумма сделки не уточняется. В июне РБК со ссылкой на источники писала, что в рамках сделки IBS оценивает стоимость своего подразделения в 2,5-3 млрд рублей.

Стороны получили все необходимые регуляторные одобрения, отмечается в пресс-релизе.

В "Вымпелкоме" рассчитывают, что приобретение IBS DataFort позволит оператору расширить портфель облачных B2B- и B2G-услуг и стать одним из ведущих игроков этого рынка благодаря цифровой инфраструктуре и экспертизе IBS DataFort. В планах также совместная разработка новых продуктов и интегрированных решений на стыке "облачных" технологий, кибербезопасности, BigData и IoT, отмечается в релизе.

"Благодаря приобретению IBS DataFort мы сможем расширить линейку наших продуктов на платформе BeeCLOUD. Мы давно являемся технологическими партнерами и большое количество наших "облачных" сервисов было построено на DataFort в качестве внешнего партнера, что, несомненно, положительно скажется на скорости перехода к работе с компанией уже в новом статусе. У нас множество бизнес-синергий в различных сегментах, которые мы планируем реализовывать", - приводятся в сообщении слова исполнительного вице-президента по развитию корпоративного бизнеса "Вымпелкома" Максима Зайкова.

Заместитель генерального директора IBS по стратегии Евгений Пескин, комментируя продажу IBS DataFort, отметил, что "регулярная передача успешных специализированных компаний стратегическому инвестору позволяет IBS поддерживать собственный фокус на IT-услугах и дает ресурсы для расширения бизнеса, в том числе за счет приобретений и запуска новых направлений".

IBS DataFort является независимым провайдером сервисов "облачной" IT-инфраструктуры и информационной безопасности. Компания работает на рынке IT с 2001 года и предлагает управляемые сервисы частного, публичного и гибридного "облаков" для решения полного спектра бизнес-задач, в том числе "облачные" услуги для крупного и среднего бизнеса: IaaS (инфраструктура как услуга), PaaS (платформа как услуга), SaaS (программное обеспечение как услуга) и Sec-aa-S (информбезопасность как услуга).

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "ИБС Датафорт" зарегистрировано в 2006 году. Выручка юрлица в 2020 году составила 592 млн рублей, чистая прибыль - 34 млн рублей.