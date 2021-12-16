В ВТБ допустили разные коэффициенты дивидендных выплат по итогам года

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Менеджмент ВТБ допускает использование разных коэффициентов дивидендных выплат за 2021 год, когда выплаты на обыкновенные акции будут установлены на уровне 50% от чистой прибыли, а на привилегированные - меньше.

"Наиболее вероятный исход - это разная величина на коэффициенты выплат по привилегированным и обыкновенным акциям по итогам 2021 года. Дивиденды по обыкновенным акциям будут рассчитаны с коэффициентом выплаты 50%, а дивиденды по привилегированным акциям будут меньше, будет меньший коэффициент выплаты. Оговорюсь, что всецело это решение принадлежит нашему акционеру, мы можем только выйти с таким предложением. Такие дискуссии идут и будут закончены должным образом к моменту годового общего собрания", - сказал финансовый директор ВТБ Дмитрия Пьянов в ходе форума акционеров.

"Учитывая график корпоративных мероприятий, формализация решений по дивидендам - это, наверное, конец весны следующего года", - добавил руководитель управления по работе с инвесторами ВТБ Леонид Вакеев.