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Финдиректор ВТБ предрек закат эпохи балансового бизнеса банков

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов предрек закат эпохи балансового бизнеса банков: с 2023 года розничный бизнес перестанет быть нетто-донором ликвидности, банки в России начнут двигаться к модели asset management (управление активами - ИФ).

"Мы медленно и верно двигаемся к закату эпохи балансового бизнеса банков. Этому способствовало много факторов, это не уникальная российская особенность. Все начнется, по моему мнению, с розничных пассивов. Мы видим массивную миграцию розничных балансовых пассивов в инвестиционные продукты через демократизацию приложений для инвестирования. Это будет на снижающихся процентных ставках", - сказал Пьянов в ходе форума акционеров в четверг.

"Мы видим, что розничный бизнес иссякает, в рублях по крайней мере, с точки зрения источника ликвидности. Вы видите большой прирост балансового кредитования, переток в инвестиционные продукты, слабо растущие располагаемые доходы, переток в эскроу", - указал он.

По его мнению, в 2023 году рублевый розничный бизнес в России перестанет быть донором ликвидности. "Дальше сохраняющиеся высокие капитальные требования, на мой взгляд, будут приводить к тому, что сначала первые нишевые игроки, потом, быть может, более крупные будут двигаться к asset management модели Credit Suisse и UBS, которые не требуют столько капитала, не являются балансовыми, это активы под управлением. Это новый тренд, новый вызов, о котором мало кто говорит", - заявил финдиректор ВТБ.

Он отметил, что целое поколение банкиров "жило только в раздутии балансов по активной и пассивной стороне", через несколько лет им придется работать в новых условиях, переучиваться и внедрять новые продукты.

"Мы будем наблюдать в 2023 году конец эпохи балансовых розничных пассивов как источника, а чуть позже, не могу сказать, сколько это времени займут, появление первых игроков по внебалансовому управлению активов и пассивов на российском рынке", - считает он.

ВТБ Дмитрий Пьянов

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