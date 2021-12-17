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"Энел" просит отсрочить штраф задержку ввода Кольской ВЭС в результате форс-мажора

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Энел Россия" не успела в декабре ввести Кольскую ветряную электростанцию в Мурманской области на фоне форс-мажора и просит отложить штрафы, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документы "Совета рынка".

Соответствующий вопрос об отсрочке выплаты не только за декабрь, но и за январь-февраль могут рассмотреть на заседании набсовета ассоциации 24 декабря. "Коммерсантъ" отмечает, что ежемесячный штраф, по оценкам аналитиков, может достигать 73 млн руб.

"Энел Россия" объясняет опоздание с вводом ВЭС обстоятельствами непреодолимой силы - подтоплением единственной дороги от порта до площадки строительства в июне 2020 года, отмечает издание. Из-за этого была ограничена нагрузка перевозок, и крупные части ветроустановки перевозить не получалось. Вместо подтопленного моста был весной 2021 года заработал временный мост.

В "Энел Россия" подтвердили изданию просьбу об отсрочке штрафа и сообщили, что сейчас "на стройплощадке Кольской ВЭС круглосуточно ведутся работы по монтажу ВЭУ, полностью смонтированы линия электропередачи и оборудование подстанции".

В конце октября менеджмент ПАО "Энел Россия" отмечал, что ряд внешних факторов, таких как новые ограничения из-за коронавируса и погодные условия, могли повлиять на сроки и стоимость реализации проекта ветропарка на Кольском полуострове. Кроме того, отмечалось, что стоимость проекта может вырасти.

Изначально станцию планировали ввести в декабре, новый срок ввода станции ранее планировался на май 2022 года.

Энел Россия Мурманская область

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