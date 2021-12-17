"Красная поляна" начала строить курортный комплекс за 3,7 млрд руб

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - НАО "Красная поляна" сохраняет планы инвестировать в ближайшие десять лет 46 млрд рублей в развитие одноименного курорта и в соответствии с этими планами начала строить комплекс шале на высоте 1000 метров над уровнем моря, сообщила директор по стратегическому развитию курорта Ольга Филипенкова.

"Красная Поляна" открыла горнолыжный сезон в горах Сочи, он продлится с декабря по май включительно. Для гостей курорта доступны 30 км трасс, 13 подъемников, сноупарки. Новинкой сезона является новая трасса длиной 7 км. Загрузка номерного фонда достаточно высокая - порядка 80%", - отметила она.

По ее словам, в начавшемся сезоне курорт планирует сохранить турпоток на уровне прошлого года, показателей Филипенкова не назвала.

О планах инвестировать в развитие курорта 46 млрд рублей "Интерфаксу" в августе 2021 года говорил гендиректор НАО "Красная поляна" Андрей Круковский.

В июне 2021 года на ПМЭФ компания подписала соглашение о намерениях в сфере инвестиций с администрацией Краснодарского края о создании в горах клубного поселка "Шале 1032". Общий объем инвестиций в проект составит 3,7 млрд рублей. Инфраструктура поселка будет состоять из 23 шале и клубного дома, расположенных на территории 11,6 га.

Также планируется ввод еще как минимум двух новых отелей и запуск комплекса апартаментов "Зеленая резиденция" на уровне 540 метров на 800 номеров и большим конференц-залом на 2 тыс. человек, отмечал Круковский.

Срок окупаемости проекта составит около 10 лет.

НАО "Красная поляна" управляет курортом "Красная поляна" (прежнее название - "Горки Город"). Курорт был открыт в преддверии Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и в настоящее время включает четыре отеля категории "5 звезд" и пять отелей категории "4 звезды", а также комплекс апартаментов и таунхаусов. Общий номерной фонд превышает 2,8 тыс.

В 2015 году Сбербанк продал его компании "Курорт плюс", которую связывают с экс-министром сельского хозяйства Александром Ткачевым. Сумма сделки составила 35 млрд рублей.

Как сообщалось, в ближайшие годы НАО "Красная поляна" также инвестирует 35 млрд рублей в строительство горного экокурорта "Лагонаки" в Адыгее.