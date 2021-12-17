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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Набиуллина отметила, что упавшая ниже 20% доля нерезидентов в ОФЗ не повлияет на курс

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Доля нерезидентов в ОФЗ опустилась ниже 20%, но в абсолютном выражении остается стабильной; Банк России не ожидает в ближайшее время изменений объемов вложений и, соответственно, выраженного влияния на курсовую динамику, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"На то, как иностранные инвесторы принимают решения о том, как покупать ОФЗ или не покупать ОФЗ, влияет много факторов. Это и факторы, связанные с доверием к макроэкономической политике, безусловно, это и геополитические факторы. И в настоящее время это факторы ожидания более быстрой нормализации денежно-кредитной политики", - сказала она на пресс-конференции.

"Даже несмотря на то, что доля иностранных инвесторов в ОФЗ снизилась, она сейчас чуть меньше 20%, но в абсолютном выражении она приблизительно колеблется на постоянном уровне. И каких-то особых ожиданий по изменениям на ближайшее время по этому объему нет. И, соответственно, какого-то выраженного влияния на курсовую динамику и так далее", - отметила Набиуллина.

Согласно данным Банка России, объем принадлежащих нерезидентам ОФЗ по номиналу в октябре 2021 года снизился на 55 млрд рублей, или на 1,6%, до 3,328 трлн рублей с 3,383 трлн рублей. Снижение инвестиций резидентов зафиксировано после роста в предыдущие пять месяцев в мае-сентябре. Доля нерезидентов в ОФЗ на 1 ноября 2021 года снизилась до 21,2% с 21,6% на 1 октября.

ЦБ РФ

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