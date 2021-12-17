ЦБ выступил против биржевых торгов российскими акциями за валюту

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Банк России считает невозможным заключение на организованных торгах договоров купли-продажи российских акций в иностранной валюте, говорится в сообщении регулятора.

По мнению Банка России, "распространение и масштабирование практики организации торговли на фондовом рынке находящимися в обращении на вторичном рынке внутренними ценными бумагами (акциями) за иностранную валюту могут оказать существенное негативное влияние на стабильность российского финансового рынка и устойчивость национальной валюты".

Для установления транспарентных и равноприменимых требований в отношении организаторов торговли Банк России инициирует внесение соответствующих изменений в действующее регулирование.

Сейчас на Московской бирже российские акции торгуются только в рублях, как и акции квазинерезидентов ("Яндекс", VK, TCS Group). На "СПБ бирже", где пока залистинговано не так много российских бумаг, под это новое регулирование может подпасть лишь одна акция - самой "СПБ биржи", которая в настоящее время торгуется как в рублях, так и в долларах. Площадка провела IPO в ноябре 2021 года.

ЦБ РФ ссылается на нормы закона N173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", который устанавливает общий запрет на осуществление между резидентами валютных операций, к которым в том числе относится использование иностранной валюты в качестве средства платежа, за исключением операций с внешними ценными бумагами, если они совершаются на организованных торгах, а также операций, связанных с расчетами по итогам клиринга.

"Учитывая, что по всем сделкам, совершаемым на организованных торгах на основании безадресных заявок, клиринг проводится в обязательном порядке, расчеты в иностранной валюте по сделкам как с внутренними, так и с внешними ценными бумагами по итогам клиринга в соответствии с действующими нормативными требованиями могут осуществляться без ограничений", - отмечает ЦБ РФ.