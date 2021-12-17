Игорь Коваль покинул пост главы Росжелдора через полгода работы

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Игорь Коваль освобожден от должности руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) РФ.

Как сообщила пресс-служба правительства, свой пост он покидает в связи с переходом на другую работу. Исполнять обязанности главы ведомства будет заместитель руководителя Росжелдора Александр Иванов.

Коваль был назначен главой Росжелдора чуть более полугода назад - в мае 2021 г.

До середины января пост руководителя Росжелдора занимал замглавы министерства транспорта РФ Владимир Токарев, курирующий вопросы развития ж/д отрасли (совмещал должности с мая 2020 г.). После этого временно исполняющим обязанности руководителя агентства был Александр Иванов, ранее бывший замом Токарева.