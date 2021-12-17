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Игорь Коваль покинул пост главы Росжелдора через полгода работы

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Игорь Коваль освобожден от должности руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) РФ.

Как сообщила пресс-служба правительства, свой пост он покидает в связи с переходом на другую работу. Исполнять обязанности главы ведомства будет заместитель руководителя Росжелдора Александр Иванов.

Коваль был назначен главой Росжелдора чуть более полугода назад - в мае 2021 г.

До середины января пост руководителя Росжелдора занимал замглавы министерства транспорта РФ Владимир Токарев, курирующий вопросы развития ж/д отрасли (совмещал должности с мая 2020 г.). После этого временно исполняющим обязанности руководителя агентства был Александр Иванов, ранее бывший замом Токарева.

Коваль - выпускник Университета Техаса в Эль Пасо (США). В 2003-2004 гг. - сотрудник отдела операций с ценными бумагами в Morgan Stanley, в 2004-2006 гг. работал в департаменте портфолио менеджмента ЗАО "Ситибанк Россия". В 2006-2007 гг. - научный сотрудник кафедры экономики и финансов Университета Техаса в Эль Пасо. В 2007-2009 гг. работал в Федеральном агентстве по управлению особыми экономическими зонами (подчинялось министерству экономического развития РФ). В 2009-2012 гг. чиновник возглавлял отдел по привлечению и сопровождению инвестиций в департаменте инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства самого Минэкономразвития. В 2012 г. стал руководителем этого департамента. В 2017 г. назначен главой департамента международного сотрудничества ОАО "РЖД".

Росжелдор Игорь Коваль

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