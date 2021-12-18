Минсельхоз не увидел предпосылок для возникновения дефицита кофе в РФ

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Минсельхоз не ожидает перебоев с поставками кофе в РФ, ситуацию с его импортом оценивает как стабильную.

В сообщении ведомства поясняется, что объем импорта кофе в Россию с начала года составил 230 тыс. тонн. Ситуация с поставками этой продукции оценивается как стабильная.

Минсельхоз напоминает, что у ряда производителей кофе в России есть свои плантации в Колумбии и Доминикане. При этом в РФ действует нулевая пошлина на импорт зеленого кофе.

Как сообщaли "Известия", до 2023 года на рынке кофе возможен дефицит из-за того, что продукт подорожал на бирже почти до максимума за последние 10 лет. Стоимость наиболее востребованного сорта - арабики - в этом году выросла примерно на 80%. В частности, Бразилия столкнулась с рекордным неурожаем зерен. В Колумбии часть урожая погубили дожди. Вьетнам сократил экспорт из-за жестких карантинных ограничений.

Кроме того, стоимость морских перевозок за год взлетела от двух до восьми раз.

По оценке ассоциации "Росчайкофе", объем потребления всех типов кофейных продуктов и во всех каналах в РФ составляет порядка 180 тыс. тонн в год. В прошлом году этот показатель составил 178 тыс. тонн. "Снижение произошло из-за локдауна в первом полугодии, когда рынок "просел" на 30% и восстановился к концу года практически полностью после отмены ограничений", - сообщал ранее "Интерфаксу" генеральный директор ассоциации Рамаз Чантурия.

По его словам, в этом году потребление будет, скорее всего, на том же уровне, что и в прошлом. "В принципе, это достаточно высокий уровень", - считает он.