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Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов вслед за нефтью

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно подросли на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль снизился к бивалютной корзине вслед за падающей нефтью и ухудшением ситуации на мировых рынках капитала.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,27-74,41 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,4025 руб./$1 (+27,25 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 83,685 руб./EUR1 (+35,5 копеек к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 30,96 копеек к уровню закрытия 17 декабря, до 78,58 рубля.

Доллар при этом оказался на 66,95 копеек выше уровня действующего официального курса, евро - на 18,24 копеек выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное снижение рубля к доллару и евро на старте торгов связано с негативной динамикой нефтяных цен, отмечаемой утром в понедельник, а также ухудшением ситуации на мировых рынках капитала, что свидетельствует об охлаждении у глобальных инвесторов "аппетита к риску".

Поддержку российской валюте оказывает недавнее повышение ЦБ ключевой ставки, однако свое влияние оказывают сохраняющиеся геополитические риски. Участники прошедшего саммита Евросоюза согласились продлить на полгода санкционный режим в отношении России. В пятницу МИД РФ опубликовал российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов НАТО.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $71,7 за баррель, что на 2,48 % ниже цены на закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $68,97 за баррель, что на 2,67% ниже уровня закрытия рынка 17 декабря.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник утром демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 снизился на 2,16%, китайский CSI 300 - на 0,98 %. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снизился на 0,99%.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу и завершили неделю в "красной зоне", инвесторы оценивали результаты последних в этом году заседаний крупнейших центробанков мира и следили за распространением коронавируса нового штамма "омикрон". Ранее на этой неделе Федеральная резервная система (ФРС) приняла решение ускорить темпы сворачивания программы скупки активов и сигнализировала о готовности несколько раз повысить ставку в следующем году.

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