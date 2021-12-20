Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 1,2% под давлением внешнего негатива

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Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным снижением blue chips, отыгрывая ухудшение ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, произошедшее на опасениях негативного влияния на темпы восстановления мировой экономики нового штамма "омикрон" COVID-19; индекс МосБиржи потерял в начале торгов 1,2%.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3678,52 пункта (-1,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют негативную динамику в пределах 1,4%.

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-4,8%), Сбербанка (-1,4%, "префы" снизились в цене на 0,4%), "Русала" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,1%, "префы" потеряли в цене 0,5%), "Норникеля" (-1,1%), банка ВТБ (-1%), Polymetal (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "Яндекса" (-0,8%), "Северстали" (-0,6%), "МТС" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,5%), "РусГидро" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "Магнита" (-0,2%), расписки TCS Group Holding (-0,3%).

Подорожали акции АФК "Система" (+1%), расписки OZON (+0,5%), ценные бумаги "Полюса" (+0,4%), "ММК" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Доллар США вырос по итогам первой минуты торгов до 74,4 руб./$1 (+0,27 руб.).

Заметное падение акций "ЛУКОЙЛа" (почти на 5%) является следствием дивидендной отсечки для выплаты промежуточных дивидендов в размере 340 рублей с учетом расчетов "Т+2".

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное снижение российских акций в начале торгов 20 декабря связано, прежде всего, с ухудшением ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, произошедшим на фоне растущих опасений инвесторов относительно негативного влияния нового штамма "омикрон" коронавирусной инфекции на темпы восстановления мировой экономики, с одной стороны, и начавшегося процесса ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками для борьбы с инфляцией, с другой стороны.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу и завершили неделю в "красной зоне", инвесторы оценивали результаты последних в этом году заседаний крупнейших центробанков мира и следили за распространением коронавируса нового штамма "омикрон". Ранее Федеральная резервная система (ФРС) приняла решение ускорить темпы сворачивания программы скупки активов и сигнализировала о готовности несколько раз повысить ставку в следующем году. Кроме того, Банк Англии первым среди ведущих центробанков мира повысил ключевую ставку до 0,25% с 0,1%. Сильное снижение в пятницу продемонстрировали бумаги финансовых компаний.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник утром демонстрируют негативную динамику: японский Nikkei 225 теряет 2,18%, китайский CSI 300 снижается на 0,98%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 1,77%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,28%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 демонстрирует падение почти на 1% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о сохранении негативных настроений на фондовом рынке США в понедельник.

В свою очередь цены на нефть также падают в ходе утренних торгов 20 декабря. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 МСК составила $71,7 за баррель, что на 2,48% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $68,97 за баррель, снизившись на 2,67% по отношению к закрытию 17 декабря.