В ВТБ сочли угрозой для рынка возможное увеличение ставки по лизингу до 20%

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Ускорившаяся инфляция может вызвать дальнейшее увеличение процентной ставки по лизингу до 20%, что является реальной угрозой для рынка, заявил генеральный директор "ВТБ Лизинга" (лизинговая "дочка" ВТБ), председатель совета НП "Лизинговый союз" Дмитрий Ивантер на встрече с журналистами.

"Банки уже сегодня финансируют лизинговые компании по ставкам от 11% и выше. При таких уровнях для клиентов ставка может оказаться порядка 20%. Это представляет угрозу стабильному и поступательному развитию лизингового рынка", - сообщил Ивантер.

"То есть от уровней начала 2021 года мы в перспективе ближайших месяцев можем вырасти в два раза. Это сегодня наиболее значительный риск для развития отрасли, его позитивной динамики. Это явно не будет сказываться положительно на спросе, по крайней мере со стороны среднего и малого бизнеса, а это очень важный клиент для лизинга. Доля МСБ в новых сделках лизинговых компаний - это порядка 60%", - отметил глава "ВТБ Лизинга".

Он также добавил, что на начало 2021 года минимальная лизинговая ставка была ниже 10%. "Уже сейчас она на уровне 15%. При дальнейшем росте ключевой ставки она может улететь до 20%. Наши клиенты уже жаловались, что на рынке другие игроки предлагают лизинг под 30%", - подчеркнул Ивантер.

Кроме того, он отметил, что в следующем году на рынке лизинга может быть нехватка автомобилей. "Производители перестали планировать на год (производство машин - ИФ). У них есть план на квартал и приблизительный план на следующий квартал. Вот на первый квартал планируется машин к продаже в России на 40% меньше, чем в первом квартале 2021 года. Сейчас, кстати, из-за этого, я думаю, грядёт активная интервенция китайских автопроизводителей в Россию", - сообщил глава "ВТБ Лизинга".