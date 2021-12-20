"ВТБ Капитал" представил прогноз по изменениям в индексе MSCI Russia

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - "ВТБ Капитал" представил свой прогноз по изменениям в индексе MSCI Russia на I полугодие 2022 года, сообщается в обзоре стратегов инвестбанка Дарьи Батышкиной и Андрея Кузнецова.

Как пишут эксперты, с учетом падения котировок GDR VK в течение последних двух месяцев риск их исключения из основного индекса и перемещения в MSCI Russia Small Cap в рамках майского пересмотра значительно вырос: при текущих ценовых уровнях бумаге нужно вырасти примерно на 50%, чтобы остаться в индексе MSCI Russia.

Индексный провайдер MSCI повысит оценку FIF в мае (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) для "Магнитогорского металлургического комбината" и "ГК ПИК" с 0,2 до 0,25. По текущим ценам бумаги проходят необходимый порог для включения в индекс MSCI Russia - запас ММК составляет 7%, "ПИКа" - 5%.

По оценкам экспертов, если "Московская биржа" отстанет по динамике котировок от акций "РусГидро" на 5%, то она может стать кандидатом на исключение из индекса MSCI Russia и переместиться в индекс малой капитализации. При этом "РусГидро" (не является на данный момент членом семейства индексов MSCI) имеет шансы попасть в индекс MSCI Russia Small Cap.

Среди других потенциальных изменений стратеги отмечают повышение веса Ozon и включение "М.Видео" в MSCI Russia Small Cap.

В топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 ситуация нестабильна, отмечается в отчете "ВТБ Капитала". При текущих котировках "НОВАТЭК" опережает "Яндекс" на 5%, и если ему удастся сохранить преимущество до даты отсечки 16 февраля (квартальный февральский пересмотр индекса MSCI Russia 10/40 пройдет в ночь на 17 февраля по московскому времени), он сможет вернуть себе место в четверке "тяжеловесов".

Итоги майского полугодового пересмотра индексов MSCI буду объявлены в ночь на 13 мая по московскому времени. Изменения вступят в силу 31 мая после закрытия торгов.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.

Распределение весов в индексе MSCI Russia 10/40 важно с точки зрения активов фондов, вкладывающих средства в Россию, так как многие из них обязаны следовать директивам UCITS III, которые, в частности, предполагают запрет на аллокацию более 10% активов в акции одной компании.