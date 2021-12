Фондовые рынки Европы резко снизились на опасениях из-за "омикрона"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Европейские фондовые рынки завершили первые торги этой недели резким падением в связи с растущими опасениями, что распространение нового штамма COVID-19 "омикрон" потребует ужесточения карантинных мер по всему миру и ослабит экономический рост.

Нидерланды в выходные объявили новый локдаун до 14 января, чтобы сдержать быстрое распространение "омикрона". Кроме того, власти ряда государств ограничили въезд в свои страны из Великобритании, где выявлено существенное число зараженных этим штаммом.

"Число заболевших COVID-19 в Великобритании вновь на рекордных уровнях, и по всей Европе снова вводятся ограничения", - отмечает аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон.

"Кажется, мы видим повторение ситуации годичной давности, при том что многие специалисты призывают Британию ввести новый локдаун перед Рождеством, который будет столь же своевременным, как зубная боль", - приводит слова эксперта Market Watch.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 составил 467,22 пункта, опустившись на 1,4%.

Британский FTSE 100 потерял 1%, германский DAX - 2%, французский CAC 40 - 0,8%, испанский IBEX 35 - 1%, итальянский FTSE MIB - 1,6%.

Давление на фондовые рынки также оказывает начавшееся ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками. Сворачивание стимулов лишает рынки поддержки, которая позволили им расти в текущем и прошлом году, несмотря на пандемию COVID-19.

"По большому счету, факторы, благодаря которым фондовые рынки оставались сильными, исчезают, и рыночные условия меняются", - говорит аналитик StockCharts.com Дэвид Келлер.

Котировки акций европейских нефтекомпаний снизились в понедельник вслед за продолжающимся падением цен на нефть. Стоимость бумаг TotalEnergies опустилась на 0,7%, Royal Dutch Shell - на 1,2%, ENI - на 1,8%, BP Plc - на 3,1%.

Акции BNP Paribas SA подорожали по итогам торгов на 0,5%. Французский банк объявил о продаже своего американского подразделения - Bank of the West - за $16,3 млрд канадскому Bank of Montreal (BMO).

Стоимость бумаг нидерландского производителя оборудования для выпуска чипов ASML Holding NV снизилась на 0,3%, производителя программного обеспечения SAP SE - на 2,4%, фармкомпании AstraZeneca - на 0,3%.

Цена акций Rio Tinto на торгах в Лондоне упала на 2,4%. Одна из крупнейших горнодобывающих компаний мира назначила новым председателем совета директоров посла Канады в Китае Доминика Бартона. Бартон присоединится к совету директоров Rio Tinto с 4 апреля 2022 года и вступит в должность председателя после завершения ежегодного собрания акционеров 5 мая 2022 года.

Капитализация итальянского производителя спортивных автомобилей Ferrari N.V. уменьшилась на 3%. Компания изменит организационную структуру с 10 января следующего года, в рамках этих изменений компанию покинут три топ-менеджера.

Стоимость финской телекоммуникационной Nokia Corp. снизилась на 2,6%. Компания заключила с эстонской Elisa пятилетний контракт на развитие сети радиодоступа 5G.

Акции швейцарского Credit Suisse Group AG подешевели на 3%. Председатель совета директоров и глава холдинга банка в США Эрик Варвел объявил об уходе в отставку.