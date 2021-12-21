Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Уолл-стрит завершила снижением третью сессию подряд

Nasdaq упал до минимума с середины октября

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в понедельник, снизившись по итогам третьей сессии подряд на фоне опасений по поводу распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

Dow и S&P 500 опустились до минимумов с начала декабря, тогда как Nasdaq упал до самой низкой отметки с 15 октября.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в субботу объявил о введении локдауна в стране в связи с очередной волной COVID-19, он продлится до 14 января. Между тем прибывающие из Великобритании в Германию с 20 декабря должны будут пройти двухнедельный карантин и сдать тест на коронавирус. Ограничения вводятся в период, когда Федеральная резервная система (ФРС) США объявила об ускорении сворачивания стимулов и намекнула на вероятность трех повышений ставки уже в следующем году.

"Легкая торговля за счет "голубиной" денежно-кредитной политики закончилась на прошлой неделе, после комментариев Федрезерва и усилившихся ожиданий более частых и быстрых повышений ставки", - сказал основатель и инвестиционный директор Capital Wealth Planning Кевин Симпсон.

Цены на нефть также снизились из-за тревог по поводу спроса на топливо, вслед за ними подындекс энергетического сектора в S&P 500 потерял 1,2% и вступил в фазу коррекции, то есть снизился на 10% с последнего пика, согласно данным Dow Jones Market Data. Котировки ExxonMobil Corp. упали на 1,5%, Chevron Corp. - на 2%.

Кроме того, американский сенатор-демократ Джо Мэнчин, возглавляющий комитет по энергетике и природным ресурсам Сената, отказался поддержать предложенный президентом Джо Байденом пакет стимулов объемом $2 трлн. Ранее ожидалось, что законопроект будет принят до католического Рождества.

После слов Мэнчина Goldman Sachs ухудшил прогноз роста экономики США в первом квартале до 2% с ранее ожидавшихся 3%. Прогноз на второй квартал был снижен до 3% с 3,5% ранее, на третий квартал - до 2,75% по сравнению с 3%.

Акции фармкомпании Moderna Inc., активно дорожавшие в ходе сессии на новости, что бустерная доза её вакцины от COVID-19 резко повышает уровень антител, противодействующих штамму "омикрон", завершили торги падением на 6,3%.

Цена бумаг телекоммуникационной компании AT&T Inc. выросла на 1,7% после того, как аналитики Barclays улучшили рекомендации по ним до "выше рынка".

Котировки акций SunRun Inc., занимающейся производством солнечных панелей, упали на 8,2% после ухудшения рекомендации со стороны KeyBanc Capital Markets до "на уровне сектора".

Капитализация сети кофеен-кондитерских Krispy Kreme, известной своими пончиками, снизилась на 6,9%, хотя компания ранее улучшила прогноз выручки на текущий год.

Среди компонентов индекса Dow Jones наиболее сильно подешевели бумаги страховой компании Travelers Cos. и производителя дорожно-строительного оборудования Caterpillar Inc. - на 2,9%.

Кроме того, значительно снизилась стоимость акций производителя спортивных товаров Nike Inc. - на 2,7%, банка Goldman Sachs Group - также на 2,7%, платежной системы American Express Co. - на 2,6%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник упал на 433,28 пункта (1,23%) и составил 34932,16 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов снизилось на 52,62 (1,14%) - до 4568,02 пункта.

Nasdaq Composite упал на 188,74 пункта (1,24%), составив на закрытие 14980,94 пункта.

Nasdaq Dow Jones S&P 500

Новости

Железная дорога проехала на зеленый

Железная дорога проехала на зеленый

Переработчики подсолнечника в РФ резко снизили закупочные цены

Цена на нефть ускорила снижение на фоне новых ограничений из-за "омикрона"

Цена на нефть ускорила снижение на фоне новых ограничений из-за "омикрона"

Молдавия перечислила "Газпрому" аванс за декабрь

Молдавия перечислила "Газпрому" аванс за декабрь

ЦБ предложил ограничить сумму вклада для малообеспеченных планкой 100 тыс. руб.

"Роснано" погасило купон по облигациям без госгарантии на 110,6 млн рублей

Экономический форум в Давосе перенесли на лето из-за "омикрона"

Экономический форум в Давосе перенесли на лето из-за "омикрона"

ОПЕК+ обсудит возможное изменение условий сделки по добыче 4 января

ОПЕК+ обсудит возможное изменение условий сделки по добыче 4 января

"Человек-паук" по сборам за уикенд в Северной Америке показал третий результат в истории

"Человек-паук" по сборам за уикенд в Северной Америке показал третий результат в истории

"Газпром" не стал бронировать допмощность для транзита через Украину на январь

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });