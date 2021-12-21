Уолл-стрит завершила снижением третью сессию подряд

Nasdaq упал до минимума с середины октября

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в понедельник, снизившись по итогам третьей сессии подряд на фоне опасений по поводу распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

Dow и S&P 500 опустились до минимумов с начала декабря, тогда как Nasdaq упал до самой низкой отметки с 15 октября.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в субботу объявил о введении локдауна в стране в связи с очередной волной COVID-19, он продлится до 14 января. Между тем прибывающие из Великобритании в Германию с 20 декабря должны будут пройти двухнедельный карантин и сдать тест на коронавирус. Ограничения вводятся в период, когда Федеральная резервная система (ФРС) США объявила об ускорении сворачивания стимулов и намекнула на вероятность трех повышений ставки уже в следующем году.

"Легкая торговля за счет "голубиной" денежно-кредитной политики закончилась на прошлой неделе, после комментариев Федрезерва и усилившихся ожиданий более частых и быстрых повышений ставки", - сказал основатель и инвестиционный директор Capital Wealth Planning Кевин Симпсон.

Цены на нефть также снизились из-за тревог по поводу спроса на топливо, вслед за ними подындекс энергетического сектора в S&P 500 потерял 1,2% и вступил в фазу коррекции, то есть снизился на 10% с последнего пика, согласно данным Dow Jones Market Data. Котировки ExxonMobil Corp. упали на 1,5%, Chevron Corp. - на 2%.

Кроме того, американский сенатор-демократ Джо Мэнчин, возглавляющий комитет по энергетике и природным ресурсам Сената, отказался поддержать предложенный президентом Джо Байденом пакет стимулов объемом $2 трлн. Ранее ожидалось, что законопроект будет принят до католического Рождества.

После слов Мэнчина Goldman Sachs ухудшил прогноз роста экономики США в первом квартале до 2% с ранее ожидавшихся 3%. Прогноз на второй квартал был снижен до 3% с 3,5% ранее, на третий квартал - до 2,75% по сравнению с 3%.

Акции фармкомпании Moderna Inc., активно дорожавшие в ходе сессии на новости, что бустерная доза её вакцины от COVID-19 резко повышает уровень антител, противодействующих штамму "омикрон", завершили торги падением на 6,3%.

Цена бумаг телекоммуникационной компании AT&T Inc. выросла на 1,7% после того, как аналитики Barclays улучшили рекомендации по ним до "выше рынка".

Котировки акций SunRun Inc., занимающейся производством солнечных панелей, упали на 8,2% после ухудшения рекомендации со стороны KeyBanc Capital Markets до "на уровне сектора".

Капитализация сети кофеен-кондитерских Krispy Kreme, известной своими пончиками, снизилась на 6,9%, хотя компания ранее улучшила прогноз выручки на текущий год.

Среди компонентов индекса Dow Jones наиболее сильно подешевели бумаги страховой компании Travelers Cos. и производителя дорожно-строительного оборудования Caterpillar Inc. - на 2,9%.

Кроме того, значительно снизилась стоимость акций производителя спортивных товаров Nike Inc. - на 2,7%, банка Goldman Sachs Group - также на 2,7%, платежной системы American Express Co. - на 2,6%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник упал на 433,28 пункта (1,23%) и составил 34932,16 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов снизилось на 52,62 (1,14%) - до 4568,02 пункта.

Nasdaq Composite упал на 188,74 пункта (1,24%), составив на закрытие 14980,94 пункта.